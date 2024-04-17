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控北京不當補貼是作弊 拜登考慮提高中國鋼鋁關稅

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登。(路透)
美國總統拜登。(路透)

美國總統拜登17日在賓州表示，中國不正當貿易競爭是作弊，美國政府啟動貿易調查，並考慮將中國鋼鋁關稅提高三倍，從現行的7.5%提升到25%。

美方指控中國透過補貼手段對全球傾銷低價鋼鐵，打擊美國鋼鐵業；一位拜登政府資深官員表示，中國鋼鐵的產量占全球一半，卻能以低於美國鋼鐵價格的方式橫掃全球市場，意味著美國優質的鋼鐵產品，會因為中方人工操縱的低價以及碳排較高的產品而滯銷。

「這不是競爭是作弊。」拜登說。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）對中國鋼鋁啟動301調查，一旦確認符合反競爭的貿易行為，拜登呼籲戴琪考慮提高中國鋼鋁關稅。

來自中國的鋼鋁進口關稅目前是7.5%，拜登可能漲到25%。

拜登政府也向墨西哥政府施壓，將禁止中國透過美國鄰國，間接將鋼鋁產品賣給美國。

此外，拜登指示戴琪，展開對「中方補貼其造船、海事和物流業」的貿易調查。

戴琪在聯邦參議院財政委員會表示，美國必須採取果斷行動，保護電動車產業不受中國補貼政策影響。

拜登說，這都是針對性且策略性行動，用來保護美國勞工，並確保公平的貿易競爭。

華爾街日報分析，在總統選舉期間貿易是熱點議題，拜登此舉形同與川普透過貿易保護措施來爭取工會支持；但是拜登也追求美中關係穩定，提高中國商品關稅的做法可能破壞華府與北京數個月來努力建立的良好氛圍。

Axios分析，賓州是拜登的第二個家，拜登不會讓川普藉強硬抗中形象在賓州突圍。

拜登打算加徵關稅，讓人聯想起川普政府時代開打的美中貿易戰，但是拜登說，「不是貿易戰。」

拜登表示，川普希望對所有國家的所有商品都全面徵稅，這會嚴重傷害美國消費者，每個美國家庭每年將為此多付出平均1500美元，「川普根本不懂。」

拜登說，美國經濟體強大，對中貿易逆差為十多年來最低，美國要對抗的是不公的貿易做法及產能過剩，美國追求的是公平競爭，而非衝突。

拜登不忘提到，美國致力於維護台海的和平穩定，重振在太平洋地區的夥伴與盟友關係，並確保先進科技不會被中方拿來危害美國國安。

拜登 川普 關稅

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