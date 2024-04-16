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紐約州新財年預算 府會達成初步協議

美中選邊站？阿聯AI公司G42將與微軟合作 遠離中國

編譯陳苓／綜合外電
微軟將對阿拉伯聯合大公國的人工智慧（AI）大廠G42，投資15億美元。據悉美國官員先前與G42展開幕後磋商。（路透）
微軟將對阿拉伯聯合大公國的人工智慧（AI）大廠G42，投資15億美元。據悉美國官員先前與G42展開幕後磋商。（路透）

微軟將投資15億美元於阿拉伯聯合大公國的頂級人工智慧（AI）業者G42，取得少數股權與董事會席次，成為對AI技術的最新押注，也凸顯美國與阿聯的聯盟關係。知情人士透露，美國官員已與G42展開幕後磋商，以提供AI技術及輝達（Nvidia）晶片等條件，換取G42同意出售中國資產，並改用美國科技。

依據協議，微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）將加入G42董事會，G42的AI應用程式（App）將使用微軟的雲端運算平台Azure。這項協議的條件細節、以及對G42的估值都未揭露。

史密斯和G42執行長肖鵬受訪時表示，這項協議擴大兩家公司現有的結盟關係，並將強化阿聯作為AI重鎮的地位。

G42在與微軟締結協議時，也曾與阿聯和美國政府商討。彭博資訊報導，G42曾與美國商務部的工業和安全局（BIS）舉行會談，去年達成協議，G42同意縮減中國的業務，否則可能面臨華府的懲罰性措施。拜登當局力圖約束北京的技術實力，並爭取全球支持，上述會談是相關努力的一環。

G42執行長肖鵬2月向彭博表示，將出脫中國資產，但決策細節並未對外公開。據傳在美國國家安全會議支持下，BIS帶領美國官員於去年夏季接洽阿聯，告知公司高層必須在美國和中國之間選邊站。參與會談者包括肖鵬、阿聯國安顧問塔赫農、阿聯駐美大使奧泰巴等。

一名人士表示，G42出脫中國資產的交換條件是，能持續取得美國的AI科技，包括輝達晶片等。但對G42來說，這個協定必須移除系統內的中國技術，代價高昂。

G42發言人表示，出售中國資產決定是出於想與全球最先進的AI科技公司合作，儘管所有跨國公司都受到地緣政治因素的影響，但對該公司來說，有機會攜手微軟及其夥伴OpenAI，是貨真價實的經濟暨技術蛻變良機。這些機會顯然需要脫離與中國的關係、設備、服務，正以可核實的方式推動改變。

AI 微軟 輝達

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