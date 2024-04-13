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經濟學家拉爾夫奧薩：中國是全球貿易增長的重要驅動力

新華社日內瓦12日電
世貿組織首席經濟學家拉爾夫·奧薩接。(新華社)
世貿組織首席經濟學家拉爾夫·奧薩接。(新華社)

世界貿易組織首席經濟學家拉爾夫·奧薩日前在瑞士日內瓦接受新華社記者專訪時表示，中國經濟將成為支撐全球貿易增長的重要因素。

世貿組織10日發佈的最新報告預測，2024年全球商品貿易量將增長2.6%。具體來看，亞洲地區商品貿易量在進口端將增長5.6%，在出口端將增長3.4%。

奧薩認為，中國將成為全球貿易增長的重要驅動力。中國擴大歐洲「免簽朋友圈」以及中國出境遊持續復蘇，都是促進全球服務貿易增長的有利因素。

奧薩說，能源價格高企和持續的通脹導致去年全球貿易量下降1.2%，儘管新出口訂單指數表明2024年年初的全球貿易復蘇條件有所改善，但地區衝突、地緣政治緊張局勢和經濟政策的不確定性，都對全球貿易復蘇構成顯著下行風險。

奧薩表示，全球貿易碎片化的初步跡象已經顯現。此外，全球兩條重要航道巴拿馬運河和紅海航線的運輸受到干擾，也考驗著全球貿易復蘇的韌性。

為此，奧薩呼籲減少貿易政策不確定性，以鞏固全球貿易復蘇勢頭。

他說，全球貿易政策不僅是貿易政策本身，更關乎貿易政策預期。「如果不確定低關稅政策明天是否會持續，企業就不會在進出口方面持續投入。」

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