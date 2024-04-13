中東戰雲密布 油金齊漲

國際黃金價格再創新高。（路透資料照片）

國際金價12日盤中再創新高，漲破每英兩2,400美元，布蘭特油價也再度站上每桶90美元，主因為媒體報導，伊朗 準備在周末前對以色列 南部或北部直接發動攻擊，引發中東戰火擴大的憂慮，美國已希望中國等國敦促伊朗克制，國際社會惴惴不安。

黃金現貨12日盤中大漲約2%至2,406.59美元，紐約黃金6月期貨一度上漲1.72%，報每英兩2,413.50美元，均創歷史新高；白銀現貨價一度漲至每英兩29.2295美元，為2021年2月來最高。

布蘭特原油6月期貨一度漲約2%至每桶92.11美元，西德州中級原油更一度漲逾2%，達每桶86.86美元。

華爾街日報（WSJ）11日報導，伊朗正準備在未來24~48小時內直接攻擊以色列北部或南部，以報復敘利亞一幢建築遭攻擊，導致伊朗高階軍方官員喪生，伊朗指控這起空襲為以色列所為。本周稍早，美國情報顯示伊朗或其代理人可能攻擊以色列資產，但知情人士透露，情報顯示伊朗可能會在以色列境內發動攻擊。

報導引述伊朗革命衛隊一名顧問透露，革命衛隊本周稍早已向最高領袖哈米尼提報幾個打擊以色列的選項，包括用精密中程飛彈直接攻擊，但哈米尼還沒拍板。

美國駐以色列大使館11日宣布，美國政府雇員和家族成員不得在以色列中部、耶路撒冷及別是巴以外地區從事個人旅遊。以色列總理內唐亞胡矢言報復任何對以色列的攻擊。

英國金融時報（FT）也報導，美國已告知盟友，伊朗可能即將展開報復攻擊，並已要求中國、土耳其及沙烏地阿拉伯等國，敦促伊朗不要對以色列發動報復攻擊。

此外，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）12日指出，美國聯準會（Fed）將在第3季開始啟動降息周期，屆時美元兌日圓將走低；各國央行 持續買進黃金，加上中東局勢緊張，支撐金價表現，預估今年底，國際金價每英兩將升抵2,500美元高點。

至於日圓匯率，瑞銀認為，短期日本央行將保持寬鬆政策，中期預期美元對日圓走低關鍵催化劑來自美國聯準會開始降息周期，預期此周期將在今年第3季啟動，屆時日圓將溫和走升，且不至於影響日股。

日本央行行長植田和男周三表示，央行在制定貨幣政策時不會直接對匯率走勢做出反應，否認了市場關於日圓大幅貶值可能迫使其升息的猜測。