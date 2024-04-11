投資大戶買公債 棄美轉歐

投資大戶押注歐洲央行（ECB）將比聯準會（Fed）先降息。(路透資料照片)

投資 大戶正紛紛脫售美國公債部位、買進歐洲政府債券，押注歐洲通膨降得比美國快，歐洲央行（ECB）將比聯準會（Fed）先降息 。

英國金融時報報導，品浩（PIMCO）、摩根大通資產管理公司和T Rowe Price的基金經理人，近幾周都增持歐洲公債。歐洲公債買盤增強，協助推升德國與美國十年期公債殖利率 的差距，兩者利差擴大到2個百分點，接近去年11月來最高。

摩根大通資產管理投資長暨固定收益全球主管米榭爾說：「歐洲降息路徑比美國清楚。現在Fed難以找到降利率的經濟理由。」他透露，目前持有的歐債部位比美債多，而且醞釀加碼。

基金經理人對歐債態度轉變，反映歐美經濟走勢開始分歧。歐洲通膨緩和且經濟較弱，助長投資人對ECB今年降息次數比Fed多的看法。

期貨市場價格顯示，交易員認為ECB年底前將降息三、四次，Fed可能只降兩、三次。

今年來，隨著投資人調整對央行降息期望，大西洋兩岸公債都遭遇賣壓，走勢與價格反向的殖利率走高。

但美國債市反應更強烈，基準的十年期美債殖利率已躍升0.5個百分點至4.4%。同時，德國十年期公債殖利率僅攀升0.3個百分點至2.4%。

品浩全球固定收益投資長波爾斯說，他看好今年歐洲和英國公債表現會勝過美國公債，因為歐、英通膨矯正幅度更顯著。品浩上周五調降對今年Fed降息頻率預測，從三次下修為兩次、每次降息1碼（0.25個百分點）。

歐元區3月通膨年增率趨緩至2.4%，低於預期，強化ECB今夏將啟動降息的展望。相形之下，美國1月和2月通膨率都高於預期，10日公布的3月消費者物價指數（CPI）年增率意外升至3.5%。

T Rowe Price基金經理人費茲西蒙斯認為，ECB 6月降息機率「高」，而美國數據強可能使Fed暫緩降息，因此已減持美債、加碼包括德國公債的歐元區債券。