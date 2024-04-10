歐洲物流卡關 港口變停車場

隨著汽車製造商和經銷商苦於銷售趨緩和物流瓶頸，使得當地港口彷彿成了大型停車場。（路透）

隨著汽車製造商和經銷商苦於銷售趨緩和卡車司機不足等物流瓶頸，進口車湧入歐洲，使得當地港口彷彿成了大型停車場，有些車子一停就是一年半。

英國金融時報（FT）報導，比利 時安特衛普-布魯日港務局表示：「汽車經銷商逐漸把港口停車場當成倉庫。這些車輛沒存放在交易商那邊，他們反倒去運車碼頭取貨」。

該港務局並說，所有汽車大港均受壅塞問題所苦，但未點名車輛來源。港務局旗下的澤布呂赫港（Zeebrugge），是歐洲輸入車輛的龍頭港口。

一些車業高層指出，中國車輛在歐洲銷售速度不如預期，是港口車輛暴增的主因。供應鏈經理說：「中國電動車 製造商把港口當成停車場」。據業界消息，部分中國品牌電動車在歐洲港口停放了18個月。車業物流專家說，這些車輛賣給經銷商或終端用戶前，就這樣一直放在港口。

歐洲碼頭堆積車輛日增之際，比亞迪、長城、奇瑞、上汽等中國廠，均計劃要拓展歐洲市場。去年中國汽車出口年增58%，大舉重塑車市。

今年前兩個月，中國製電動車、油電混合車、氫能車等，首要出口據點包括比利時、英國、德國、荷蘭等。中國商務部部長王文濤日前卻在巴黎與中國汽車製造商舉行的會議上表示，「產能過剩」的指控「毫無根據」。

然而，有車界主管出面緩頰，指出許多中國廠在歐洲從零開始，正設法解決物流挑戰。中國廠初來乍到之下，很難找到貨運公司優先處理他們的訂單。

知情人士說，卡車不足是很普遍的問題，很多卡車都已被特斯拉 預定；所有新品牌都有這個問題，要是運量不夠，要是沒有固定進貨，就不會是卡車業者的最大客戶。

中國乘聯會秘書長崔東樹也說，歐洲市場的內陸運輸，對中國電動車品牌有相當難度。他強調車廠需要改變游擊戰式的出口，這讓他們陷於不利處境。

對要卸下車的滾裝船來說，這種港口「車滿為患」的情況已造成連鎖反應。其中一名滾裝船營運商、總部位於奧斯陸的歐洲聯合汽車運輸公司（UECC）說，該公司已經歷「許多令人受挫的經驗」。

這也是全球成品車運輸系統所遭遇的最新挫敗。在中國汽車出口激增、導致車輛長途運輸較一年前增加17%之後，該產業幾個月來一直因船舶運能不足而陷入掙扎。紅海事件迫使船隻改道，進一步加劇了這些問題，大大延長了船隻的航行時間。