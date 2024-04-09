勞力士CEO警告：把名表當股票投資很危險

勞力士CEO杜佛警告，將名表與股票相提並論很危險。圖為勞力士熱門表款Datejust。（路透）

投機客在新冠疫情 期間對奢華名表的興趣高漲，二手名表價格更攀升至歷史高點，但勞力士執行長杜佛（Jean-Frédéric Dufour）日前罕見接受媒體採訪時警告，把名表視為一種投資 很危險。

彭博資訊報導，杜佛在本周於日內瓦Watches and Wonders活動前，接受《新蘇黎世報》周日版（NZZ）訪問時表示，「我不喜歡有人用名表比擬股票，這是在傳遞錯誤訊息，也很危險」。

杜佛證實，勞力士密切關注二手市場價格，「知名且成功的品牌」總是心懷消費者，在需求低迷時也表現良好，「這能從這些手表的轉售價格並未下滑窺見」。

但他預期，由於需求已由高點下滑，2024年將是瑞士手表產業的艱困一年。他說，需求減緩對小型品牌的衝擊最大，大型品牌銷量的「波動性較小」。他也說，強勢瑞郎以及黃金等原物料上漲，都對產業造成壓力，而利率 升高和地緣政治情勢也影響消費意願。

新冠疫情期間，消費者手頭現金充裕，加上利率低迷、加密貨幣飆漲，二手名表行情在2021至2022年初迭創新高，以勞力士（Rolex）、百達翡麗 （Patek Philippe）和愛彼 （Audemars Piguet）等品牌價格漲幅最大。

現在隨著全球經濟成長放緩、利率升高，二手名表市場價格已大跌。追蹤二手市場最常交易50款精品手表的彭博Subdial Watch指數，過去兩年來重挫40%。彭博資訊去年12月報導，在歷經三年的瘋狂搶購後，瑞士頂級名表的零售市場需求已明顯緩和。

勞力士是瑞士手表龍頭，市占率推估為30%。摩根士丹利估計，勞力士銷售額在2023年首度突破100億瑞郎（110億美元）。