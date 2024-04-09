歐舒丹快下市了？傳黑石集團接近達成歐舒丹私有化協議

知情人士透露，黑石集團（lackstone）正接近達成將護膚品公司歐舒丹（L'Occitane）私有化的協議。(路透)

知情人士透露，黑石集團（lackstone）正接近達成將護膚品公司歐舒丹（L'Occitane）私有化的協議，可能會終結這家國際保養品公司在香港 交易所14年來的上市狀態。

彭博資訊引述知情人士報導，消息人士說，黑石集團可能會與歐舒丹的億萬富豪董事長蓋格（Reinold Geiger）聯手收購股權，最快幾天內就會宣布消息。

歐舒丹在周二（8日）在香港交易盤前宣布暫停交易，表示等待與收購規定相關的公告。

知情人士說，雖然協商已進入最後階段，但仍可能延宕甚至破局。其中一人說，黑石集團也可能是收購交易中的少數股東。黑石的一位代表不予置評，歐舒丹沒有立即回覆置評請求。

彭博資訊在2月曾報導，黑石集團一直在考慮有關歐舒丹的收購案，而且已進行初步的盡職調查。歐舒丹的市值約港幣436億元（56億美元）。根據證交所文件，最終由歐舒丹董事長蓋格所控制的一家實體機構持有歐舒丹逾70%的股權。

歐舒丹是在1976年由法國商人博桑（Olivier Baussan）所創立，一開始是製造普羅旺斯鄉間的薰衣草等植物的精華油並販售給當地市場。蓋格在1994年成為少數股東，曾表示該公司不佳的表現促使他投身捍衛他的投資 。

蓋格接著在全球拓展歐舒丹的業務，表示他對亞洲的工作態度感到印象深刻，決定進軍亞洲。起初，這項策略表現不佳，甚至遭會計稽核業者警告，不佳的表現可能會導致整家公司岌岌可危。歐舒丹在2010年於香港首次公開發行股票（IPO），現在擁有八個品牌，在90個國家擁有3,000據點。不過，歐舒丹只有三分之一的營收來自亞洲，而美洲則是營收成長最快的地區。