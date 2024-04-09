我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉斯維加斯律所爆槍擊案 律師殺前兒媳夫妻後再自殺

全美最熱就業市場前十名 科技和金融前哨城市表現佳

藝品市場 最壞情況已過

編譯陳律安／綜合報導
藝品市場在經過去年的不景氣後，業界對於今年市場回溫抱持審慎樂觀態度。圖為馬德里「藝術週」。（中央社）
藝品市場在經過去年的不景氣後，業界對於今年市場回溫抱持審慎樂觀態度。圖為馬德里「藝術週」。（中央社）

去年的藝術品市場有些平淡無奇，儘管畫廊晚宴、貴賓日、慈善晚會照常舉行、藝品仍賣得出去，但市場並不熱絡。不過好消息是，專家看好今年的藝品市場有望回溫。

根據瑞銀和巴塞爾藝術展的報告，在2023年，全球的藝術品與骨董銷售年減約4%至650億美元，更遠低於2014年的高峰682億美元。去年拍賣市場和藝術博覽會的銷售還算不錯，但不到出色；佳士得（Christie's）銷售額下滑25%、蘇富比（Sotheby's）則說銷售持平，但這包含了房地產、汽車等非藝術品的銷售金額。

Lisson畫廊執行長洛格斯戴爾說，去年並不好過，但稱不上衰退，只能說是不景氣。

洛格斯戴爾倒是對2024年的市場感到謹慎樂觀，「我認為，要判定市場已好轉為時尚早，但我會說，從年初以來市場相當鼓舞人心，也遠比一年前活躍和熱絡。」

隨著紐約將在5月舉行大型拍賣會、巴塞爾藝術展6月也將於瑞士登場，藝品市場上緊了發條，許多產業人士謹慎預期，最糟糕的情況已經過去。

撰寫知名產業電子報Artelligence的馬尼克說：「從2022年12月到約莫現在為止，人們一直有一種緊張感，懷疑這到底什麼時候會結束。你感覺到市場已觸底，但眾人仍在等待令人振奮的藝品。」

在2023年與藝品市場有關的討論中，常逛藝術博覽會與拍賣會人士最常見的埋怨是，缺乏新的潮流。此外，在金融情勢趨緊之際，藝品市場並不熱絡。金錢的流動趨緩，且對收藏家來說，藝品可說是所有非必要物品中最「可割可棄」的支出，因此借貸成本高漲勢必影響買氣。

產業人士認為，情況若要出現變化，市場情緒勢必要感到更寬鬆。洛格斯戴爾表示：「需要來一個很好或很棒的拍賣季，這不僅取決於藝品的品質，更重要的是利率要下降。」至於11月的美國總統大選，業界人士認為並不會有太大影響。

拍賣 美國總統大選 房地產

上一則

中國經濟不振 銀行、券商營收與獲利續下滑 掀起降薪潮

下一則

李嘉誠長實集團推案7折賣房 平均66人搶1套

延伸閱讀

柯震東家成受災戶 父親千萬收藏品全毀：心疼了收藏

柯震東家成受災戶 父親千萬收藏品全毀：心疼了收藏
S媽出庭喊委屈 惹汪小菲諷：躺在那什麼都不幹誰委屈了

S媽出庭喊委屈 惹汪小菲諷：躺在那什麼都不幹誰委屈了
麻州老兵住家閣樓發現 二戰被盜的文物歸還日本

麻州老兵住家閣樓發現 二戰被盜的文物歸還日本
上海朵雲軒2024春季拍品美國公開徵集 紐約站3/25~3/26舉行

上海朵雲軒2024春季拍品美國公開徵集 紐約站3/25~3/26舉行

熱門新聞

今年來，從股票、大宗商品到加密幣，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀團隊認為，除非聯準會（Fed）啟動降息循環，否則現況可能還會持續一陣子。（路透）

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

2024-04-06 08:21
電動車大廠特斯拉第1季交車數不如預期，分析師形容這慘況有如「火車出軌撞進磚牆」。(路透)

特斯拉Q1表現有多慘？分析師：有如火車出軌撞磚牆

2024-04-02 11:21
原油價格上漲。WTI油價突破每桶86元，達到10月以來的最高水平，引發人們對能源價格助推通膨再度加速的擔憂。路透

油價飆升+降息可能延後 道指暴跌530點

2024-04-04 16:49
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。（路透）

​馬斯克成奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

2024-04-01 22:30
美國最近開始流行如廁後洗肛門用的「坐浴盆」；圖為示意圖。(圖/123RF)

衛生紙之亂…如廁後「坐浴盆」清洗 終於在美掀風潮

2024-04-01 02:15
輝達執行長黃仁勳。（中央社）

富比世富豪榜出爐 黃仁勳膺華人首富 泰勒絲首度上榜

2024-04-02 15:48

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練

張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練