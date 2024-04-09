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獨立商品貿易商Vitol賺爆

編譯陳律安／綜合報導
全球最大獨立商品貿易商Vitol去年賺進130億美元，坐穩全球能源市場權威地位。（路透）
全球最大獨立商品貿易商Vitol去年賺進130億美元，坐穩全球能源市場權威地位。（路透）

全球最大獨立商品貿易商Vitol去年賺進130億美元，連續第二年獲利遠超同業，鞏固其在全球能源市場的強權地位。

英國金融時報（FT）報導，知情人士透露，未掛牌上市的Vitol，在2023年的淨利達130億美元，雖較2022年的創紀錄的151億美元略為下滑，但仍比2021年的40億美元高兩倍，凸顯Vitol受益於過去兩年能源市場的動盪。

在俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭後，西方國家祭出制裁，刺激能源價格飆漲，引發歷來全球能源流動數一數二的重大變化。儘管價格波動在2023年緩解，但商品流動依然受擾。

Vitol執行長哈迪上月聲明說：「這種重新排列組合的規模不應被小覷。」他指的是，俄國原油必須找到新買主，加上葉門叛軍胡塞組織（又譯青年運動）擾亂紅海，已導致「經由水路載運的石油產品數量創下歷史新高」。

Vitol不會公布其業績，只有在會計資料於今年稍晚於荷蘭申報時，才能窺見一斑。該公司拒絕評論其獲利數據，但其業績勝過大型競爭對手，以及義大利Eni在內、全球最大的幾家原油生產商。與Vitol性質接近的托克（Trafigura），在止於去年9月的前一會計年度，淨利為72億美元，另一獨立能源貿易商Gunvor上周說，去年獲利為13億美元。

Vitol連續兩年大發利市，意味著遍布在倫敦、日內瓦、新加坡、休士頓等交易樞紐、約450名資深合夥人又將迎來大豐收的一年。Vitol的現金水位也水漲船高，意味著擴展事業的財力更為雄厚。根據該公司最近的會計文件，在2022年其股東權益倍增至258億美元。

Vitol已開始動用所賺進的部分暴利，在1月出價17億歐元（18.4億美元）收購義大利的Saras公司。Saras持有薩丁尼亞島上最大的煉油廠。去年Vitol的土耳其子公司Petrol Ofisi同意收購英國石油（BP）在土國的下游事業。

Vitol淨利。（資料來源：彭博資訊）
Vitol淨利。（資料來源：彭博資訊）

義大利 石油 新加坡

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