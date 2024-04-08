三星首季營利 增9倍創新高

三星 電子5日宣布，第1季營業利益成長九倍多，寫下2022年第3季以來最高紀錄，主要原因是半導體價格上揚，以及去年同期晶片 需求嚴重下滑，導致比較基期相當低。

最新旗艦智慧手機銷售強勁也是帶動上季獲利的因素。另外，三星據傳加碼在美國的投資 ，德州半導體投資金額提高一倍多，達到440億美元左右。

根據三星發布的初步財報，上季營業利益6.6兆韓元（48.9億美元），較去年同期的6,400億韓元成長931%，也是2022年第3季以來最高。LSEG SmartEstimate分析預測較精準的分析師而得的資料，市場預期三星上季的營業利益為5.7兆韓元。

不過，上季營收卻不如LSEG SmartEstimate所預期的72.3兆韓元；三星初估第1季營收年增11%，至71兆韓元。

彭博資訊指出，上季財報結果凸顯記憶晶片的需求正在復甦。南韓3月晶片出口年增35.7%，達到117億美元，創2022年3月以來最高水準。道瓊社則說，三星的半導體事業可望結束連四季虧損，營運好轉。

在此同時，知情人士透露，在美國的請求下，三星電子計劃將德州半導體投資金額提高一倍多，達到440億美元左右。道瓊社報導，三星的新投資將集中在德州泰勒市，包含一座新的晶片製造廠，以及一座進行先進封裝和研發的設施。三星兩年多前，宣布在德州泰勒市投資170億美元設廠，距離奧斯汀的現有工廠不遠。報導並指出，三星預定4月15日在泰勒市舉行一場宣布擴大投資的活動。三星和美國商務部都拒絕置評。

三星目前正在先進高頻寬記憶晶片（HBM）領域全力追趕對手SK海力士和美光，這類晶片是人工智慧（AI）與高效能運算系統不可或缺的零件。上個月傳出輝達（NVIDIA）測試三星的下一代HBM晶片，有可能在輝達的GPU裡使用這顆晶片，三星股價因此消息上漲。三星當時拒絕評論相關報導。資料供應商TrendForce的數據顯示，DRAM晶片價格上季年增約20%，而NAND快閃記憶晶片價格年增23%～28%。

路透指出，台灣周三發生強烈地震之後，半導體供應可能趨緊。分析師說，記憶晶片製造商三星、SK海力士調漲價格的幅度，可能大為超出原前計畫，第2季的獲利也有望因此增長。

另外，三星1月新上市的標榜AI新手機Galaxy S24，市場初步反應相當不錯，高階手機市場銷售比預期好，也能增進獲利。Counterpoint的資料顯示，Galaxy S24上市首三周的全球銷售較前一年Galaxy S23的首三周，成長8%。

三星預定30日公布第1季財報的詳細數字。