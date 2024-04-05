蘋果下一戰 攻行動機器人

蘋果各產品年營收。(資料來源／彭博資訊)

知情人士表示，蘋果公司團隊正在鑽研個人化機器人技術，在放棄電動車 計畫後，該領域可能成為該公司的「下一件大事」之一。

彭博資訊引述匿名人士報導，蘋果工程師正研發一種行動機器人，會在家中跟隨用戶移動，並也開發一種先進的桌上家用設備，使用機器人來四處移動其螢幕。

雖然研發仍在初期階段，也不清楚這些產品最終是否會對外發布，但自從蘋果2月中止電動車計畫後，混合實境（MR）頭戴裝置也預計還要多年才能成為獲利主力，蘋果尋找新財源的壓力有增無減。

蘋果今年市值蒸發了超過3,000億美元，也將市值最高美國公司的地位讓給了微軟，主要是因為中國市場銷售下滑，監管部門對其網路應用程式商店的審查，以及投資者對其成長前景日益感到擔憂。

報導指出，在取消電動車計畫前，蘋果曾向主管們表示，公司的未來將圍繞在三個領域：汽車、家庭和MR。但如今蘋果電動車已不會實現，而蘋果的首款MR產品Vision Pro也已推出。因此，可以想見，蘋果已把焦點轉移到其他機會，包括如何提升智慧家庭市場的競爭力。

藉由機器人技術，蘋果將可在消費者家用設備領域取得更大版圖，並利用當前在AI 上的進展。

儘管蘋果在聊天機器人和其他生成式技術領域正扮演追趕者角色，但AI仍是蘋果的另一個主要重點。這個領域也可能和機器人技術有些重疊。雖然仍在最初期階段，但蘋果AI研究員正在研究使用演算法，來協助機器人穿梭於民眾家裡的凌亂空間。

雖然蘋果將不會是第一個開發家用機器人的科技大廠，亞馬遜 早在2021就已推出一款機器人Astro，目前每台要價1,600美元，但亞馬遜太慢讓這台裝置進入大量生產，這款產品也依舊屬於小眾市場。亞馬遜去年推出專攻企業版本的機器人，以當做保全使用。而目前市面上最受歡迎的家庭機器人，可能還是掃地機器人Roomba。

蘋果從賈伯斯時代就一直迷戀於追求「下一件大事」，但要想出一款可以匹敵iPhone的產品已經愈來愈困難。蘋果車之所以有潛力為蘋果增加數千億美元營收，部分是因為一輛車的售價預計可賣到約10萬美元，其他很少有產品能具有這樣的成長潛力。