全球經濟衰退壓力放緩

主要國家3月的製造業景氣溫和上升，顯示全球經濟已經避過長期下滑的厄運。（路透）

多個主要國家3月的製造業景氣溫和上升，顯示全球經濟已經避過長期下滑的厄運。儘管美國製造業出現兩年來首見擴張信號，確實可能使聯準會（Fed）延後降息 的時機，或縮小降幅，但見到相關指標好轉絕對是好消息。

一些全球製造業供應鏈 的重鎮，3月的經濟活動已經加速。台灣與日本製造業的表現，值得稱道；南韓的製造業採購經理人指數（PMI）數據雖令人失望，但能夠被出口暢旺所彌補，尤其是半導體出口額比去年同期激增36%，表現著實亮麗。就連中國最新公布的3月製造業PMI也大幅回升，並一舉站上50，預示景氣終於開始擴張，這點尤其值得歡迎。中國其他令人鼓舞的信號，還包括1~2月出口大幅增加，且2月消費者物價指數終於止跌回升。

亞洲地區的生產線出口顯然相當堅實，如果亞洲今年的表現能夠超越去年，將能對全球經濟持續擴張有所貢獻。

至於美國製造業出現2022年來首見的擴張信號，的確可能使Fed將降息的時機延後，或縮小降幅。一些決策官員已經對原先預測的降息幅度頗些疑慮，但製造業ISM指數超強不應令市場感到挫折，畢竟Fed領導階層已經多次強調「不急於」降息。

當然，這並不意味著全球工業產出已經達到甜蜜點，世界貿易組織（WTO）對未來展望依然黯淡，中國的經濟壓力也尚未解除，但與之前一團糟的氛圍，以及「中國已經玩完」的相法相比，不得不承認中國經濟已經出現「利空出盡」的有利信號。這些正向的信號，都已使低迷的氛圍有所緩解。不久之前，各界還普遍預期全球經濟衰退將在所難免，畢竟每當央行 大力緊縮貨幣政策時，通常都會緊縮過頭，歐元區及英國的情況尤其如此。

彭博資訊專欄作家摩斯（Daniel Moss）認為，現在就一面倒看好情勢發展，仍為時過早，但一些全球經濟重要指標的確在改善中。3月見到指標好轉，絕對是大好消息。