我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

歐元區製造業景氣惡化

編譯吳孟真／綜合報導
需求持續下降，歐元區3月製造業活動進一步惡化。（路透）
需求持續下降，歐元區3月製造業活動進一步惡化。（路透）

由於需求持續下降，歐元區3月製造業活動進一步惡化，萎縮幅度大於2月，但有跡象顯示經理人看好未來產出將回升，近期可望迎來更廣泛的復甦。英國製造業景氣則見20個月以來首度成長。

由標普全球（S&P Global）編制的HCOB歐元區3月製造業採購經理人指數（PMI）終值，從2月的46.5降至46.1，雖高於初值的45.7，但已連續21個月低於象徵景氣榮枯分界線的50。衡量製造業產出的次指標，從2月的46.6升至47.1，高於初值的46.8，不過也低於榮枯分界。

歐元區多數國家製造業活動萎縮的同時，西班牙製造業連續第二個月擴張；義大利則在連續11個月收縮後，顯露復原跡象。歐元區以外的英國，3月製造業景氣在過去20個月以來首見擴張，原因來自內需復甦，PMI從2月的47.5升至50.3，高於49.9的初值，也是2022年7月以來首次高於榮枯分界。這也讓英國去年經濟微幅衰退已結束，又多了一個例證。

該地區的新訂單仍連續23個月下滑，歐元區製造業員工人數上月也再度縮減。但一項衡量樂觀程度的指標，從57.1升至57.4，站上去年4月以來最高。

歐元區製造業上月降價幅度為去年11月以來最大，而歐洲央行（ECB）樂見任何顯示通膨趨緩的跡象，該央行正試圖讓通膨回落到目標。ECB總裁拉加德上月對歐盟各國領袖表示，歐元區的通膨率勢將繼續下降，經濟成長應在今年漸有起色。

央行 義大利 歐盟

上一則

韓媒：三星電子計劃2025年推出3D DRAM

下一則

美股最錢線/AI改變世代 輝達博通是首選

延伸閱讀

歐元區景氣復甦 但陷入分歧

歐元區景氣復甦 但陷入分歧
英CPI增幅 探2年半新低

英CPI增幅 探2年半新低
美元在Fed公布決策後走貶 日圓臨數十年低點後反彈

美元在Fed公布決策後走貶 日圓臨數十年低點後反彈
美歐央行離宣布戰勝通膨愈來愈近 Fed對6月降息更有信心

美歐央行離宣布戰勝通膨愈來愈近 Fed對6月降息更有信心

熱門新聞

美國國會預算處警告，利率居高，使2026年的償債成本高達1兆美元，屆時公債市場可能打臉政府。（路透）

美債務滾雪球 恐爆發新危機

2024-03-27 02:00
印度孟買已超越北京，成為亞洲億萬富豪最多的城市。 歐新社

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

2024-03-27 08:39
AI熱潮拉動銅的需求，摩根大通分析師預測銅短缺現象加劇。（路透）

AI熱推動銅需求 小摩預測銅短缺加劇 最被看好的銅業股是這三支

2024-03-29 05:31
輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照) 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

2024-03-31 07:12
狗狗幣28日大漲18%，市值已超越德意志銀行。（路透）

加密貨幣全面走揚 狗狗幣漲不停 市值已超越全球第八大銀行

2024-03-29 06:29
儘管目前市場仍認定2024年聯準會（Fed）可能降息三次且最快6月啟動，但隨著美國經濟持續強勁擴張、通膨也依然頑強，「零降息」機率已逐漸升高，不再是令人難以想像的情境。（路透）

今年Fed根本不會降息？專家提醒投資人正視這種可能性

2024-03-28 07:15

超人氣

更多 >
不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清