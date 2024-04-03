歐元區製造業景氣惡化

需求持續下降，歐元區3月製造業活動進一步惡化。（路透）

由於需求持續下降，歐元區3月製造業活動進一步惡化，萎縮幅度大於2月，但有跡象顯示經理人看好未來產出將回升，近期可望迎來更廣泛的復甦。英國製造業景氣則見20個月以來首度成長。

由標普全球（S&P Global）編制的HCOB歐元區3月製造業採購經理人指數（PMI）終值，從2月的46.5降至46.1，雖高於初值的45.7，但已連續21個月低於象徵景氣榮枯分界線的50。衡量製造業產出的次指標，從2月的46.6升至47.1，高於初值的46.8，不過也低於榮枯分界。

歐元區多數國家製造業活動萎縮的同時，西班牙製造業連續第二個月擴張；義大利 則在連續11個月收縮後，顯露復原跡象。歐元區以外的英國，3月製造業景氣在過去20個月以來首見擴張，原因來自內需復甦，PMI從2月的47.5升至50.3，高於49.9的初值，也是2022年7月以來首次高於榮枯分界。這也讓英國去年經濟微幅衰退已結束，又多了一個例證。

該地區的新訂單仍連續23個月下滑，歐元區製造業員工人數上月也再度縮減。但一項衡量樂觀程度的指標，從57.1升至57.4，站上去年4月以來最高。

歐元區製造業上月降價幅度為去年11月以來最大，而歐洲央行 （ECB）樂見任何顯示通膨趨緩的跡象，該央行正試圖讓通膨回落到目標。ECB總裁拉加德上月對歐盟 各國領袖表示，歐元區的通膨率勢將繼續下降，經濟成長應在今年漸有起色。