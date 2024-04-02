日本若捍衛日圓 墨比爾斯稱必敗 策略師說升5日圓方休

日圓匯率周二一度跌到151.80，跌破日本當局2022年進價干預的價位。（路透）

日本 大型券商策略師認為，如果日本當局決定干預匯市，可能會以日圓兌美元匯率 升值5日圓為目標。新興市場教父墨比爾斯（Mark Mobius）則認為，日本官方捍衛日圓是在打一場贏不了的仗。

上周日圓兌美元觸及約34年來最低價位，官員紛紛加強放話不容投機操作。日圓匯率周二一度跌到151.80，跌破日本當局2022年進價干預的價位，當年是1998年以來首次阻貶日圓。

墨比爾斯接受彭博電視訪問時說，他預料日圓還會走貶，那些做空日圓的人可能會賺到錢。他說：「 日本央行現在在考慮採取不同的做法，但他們是否有信心真正對政策做番驚人調整，尚有待觀察。」

野村證券日本外匯策略主管後藤祐二郎說：「如果當局像2022年那樣動用數兆日圓來干預，可能會使日圓兌美元升值4-5日圓。」

日本財務大臣鈴木俊一上周表示，不排除「採取大膽措施來防止匯率過度波動」。但考量日圓因美國和日本債券之間的龐大利差而受壓，市場對干預能否讓日圓長期保持強勢，不免感到相當懷疑。

日本2月底止外匯存底為1.15兆美元。根據高盛估算，在不出售長期證券的情況下可動用來干預的金額約為1,750億美元。

日本財務省2022年9月和2022年10月三次操作共動用9兆日圓（590億美元）。頭一次干預時，日圓兌美元匯率較盤中低點回升逾5日圓，升至盤中高點140.36。

大和證券首席貨幣策略師多田出健太說：「根據日圓的供需情況計算，1兆日圓的干預規模，可能會讓日圓兌美元拉抬略少於1日圓，」「他們可能希望看到至少升值5日圓。」

美國銀行策略師山田修甫和 Meghan Swiber 上個月在一份報告中寫道，如果美元升至152-155日圓區間，或者1個月的隱含波動率從目前的約8%上升至10%以上，日本干預貨幣市場的風險會增加。

此外，日圓貶值也受到散戶投資 人資金外流的影響。由於日本引進新的日本個人儲蓄帳戶（NISA），今年前兩個月日本透過投資信託購買海外股票超過了1兆日圓。

從更廣的面向來看，日本的投資人和企業正將更多現金投資海外收益較高的項目。彭博分析日本國際收支數據發現，在六個月來算，日本資金流動的廣義指標基本餘額（basic balance）逆差達到2.2兆日圓。