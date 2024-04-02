2265美元 國際金價再創新高

現貨金價走勢。(資料來源：彭博資訊)

國際黃金價 格以再創新高拉開第2季序幕，反映市場押注聯準會 （Fed）接近降息 、而且地緣政治緊張情勢持續惡化，帶動金價延續漲勢。

現貨金價1日盤中一度勁揚1.6%至每英兩2,265.73美元，紐約黃金期貨盤中更一度大漲2.14%，報每英兩2,286.4美元，自上周以來皆勁揚約4%，延續近幾日不斷改寫新高的動能。

美國上周五公布聯準會（Fed）偏好的通膨指標—個人消費支出（PCE）物價指數，有所降溫，市場認為這提高了降息的機率，儘管聯準會依然採取審慎論調。

交換合約市場現在的交易價格顯示，6月降息機率達61%，較上周四的57%提升。若聯準會降息，會有利於黃金這種非孳息的資產。

金價在第1季大漲逾8%，受主要央行有望寬鬆貨幣政策的展望帶動，而且中東、烏克蘭的地緣政治緊張情勢，持續支撐黃金的避險買盤吸引力。

此外，央行也大力買進黃金，尤其是中國；中國消費者也持續買進金條，為國內的經濟問題避險。

一些大型銀行看好金價後市。摩根大通上月表示，黃金是商品市場中的「首選」，金價今年有望攀升至每英兩2,500美元；高盛集團預測金價漲至每英兩2,300美元，受惠於即將降息的環境。

不過，金價的漲勢尚未引發傾向透過ETF操作黃金的投資人產生興趣。

根據彭博資訊追蹤的資料，黃金ETF所持有的全球金條數量在第1季不增反減，一度縮減超過100噸，降至2019年3月中來最低，稍後小幅回升。

此外，印度的黃金期貨價格也加入各國金價上漲的行列，1日攀抵每10公克6萬9,487盧比（833.39美元），創史上最高，今年來上漲近10%。但金價狂飆也讓這個全球第二大黃金消費國都買不下手。一名印度政府官員和兩名銀行交易員告訴路透，今年3月黃金進口量劇減逾90%。

Tastylive全球總體主管斯比瓦克（Ilya Spivak）另指出，今天的價格是發生在流動性非常低的環境，多數國家仍因復活節星期一而休市，因此本周稍後有其他人參與交易時，如果這樣的行情反轉，也不會令人意外。