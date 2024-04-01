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世銀警告東亞經濟成長減緩 中國經濟轉型是拖累因素

世銀警告東亞經濟成長減緩 中國經濟轉型是拖累因素

編譯葉亭均／綜合外電
世銀警告東亞與太平洋開發中國家經濟成長減緩，並將泰國今、明年GDP成長率預估值分別從3.2%調降至3.1%。（歐新社）
世銀警告東亞與太平洋開發中國家經濟成長減緩，並將泰國今、明年GDP成長率預估值分別從3.2%調降至3.1%。（歐新社）

世界銀行（World Bank）表示，東亞和太平洋地區的開發中經濟體將見到成長減緩、利率維持在較高水準的時間會更久，而且惡化中的地緣政治緊張情勢為這地區的展望蒙上陰影。

世銀在半年展望報告中，預估東亞和與太平洋地區開發中國家今、明年國內生產毛額（GDP）成長率分別為4.5%與4.3%，低於2023年的5%估計值。雖然多數經濟體成長速度仍比世界其他地區來得快，但步調仍比疫情前減緩。

東亞經濟受拖累的部分原因，是預期中國經濟減速。世銀預期中國今、明年經濟成長率分別減緩至4.5%與4.3%。世銀在報告中指出：「中國目標轉向更加平衡的成長道路，但要點燃替代需求的動力，被證明是困難的。」

世銀表示，中國必須超脫傳統財政刺激措施，而較強大的社會保障、累進稅制和從基礎設施到人力資本的公共支出重新配置，將協助刺激消費。

世銀報告顯示，不計中國在內，開發中東亞與太平洋地區今年經濟預料穩定擴張4.6%，明年成長4.8%，因貨物貿易可望反彈且金融情勢寬鬆。菲律賓、越南和柬埔寨今年經濟有望成長逾5%，明年成長約6%；泰國和緬甸的成長步調則是落後。世銀將泰國今、明年GDP成長率預估值分別從3.2%調降至3.1%。

世銀提到整體地區的下行風險包括：「歐美的核心通膨依然高昂，就業市場依然吃緊，顯示利率在短期內仍將維持在比疫情前高的水準。各國內政治發展以及升溫中的地緣政治緊張情勢引發不確定性。」

世銀也對東亞地區債務劇升提出警告，境內的借貸成本維持高昂並衝擊消費與投資。世銀說，中國和越南的公司債從2010年來已經攀升至GDP的超過40個百分點，而且高於先進經濟體的水準。在中國、馬來西亞和泰國的家庭債務也高於其他新興市場國家。

在外部因素方面，世銀表示，大致是由先進經濟體所高舉的貿易保護主義擴大，可能會傷害開發中東亞和太平洋地區的成長，因為要進入美國、南韓和日本等主要市場受到了侷限，而接受補貼的企業則面臨地區內其他競爭者。世銀表示，大約有3,000項新的貿易扭曲措施在2023年實施，這是2019年的三倍多。

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