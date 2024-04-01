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金價再創新高拉開Q2序幕 小摩高盛說會繼續漲到這價位

編譯葉亭均／綜合外電
國際金價再創新高。（路透）
國際金價再創新高。（路透）

國際黃金價格以創新高的走勢拉開第2季序幕，反映市場押注聯準會接近降息、而且地緣政治緊張情勢持續惡化，帶動金價延續漲勢。

金價今天盤中一度勁揚1.34%至每英兩2,259.69美元，自上周以來累計勁揚超過4%，延續近幾個交易日創新高的動能。美國上周五公布聯準會（Fed）偏好的通膨指標—個人消費支出物價指數（PCE）有所降溫，市場認為這提高了降息的機率，儘管聯準會依然採取審慎論調。交換合約市場現在的交易價格顯示，6月降息機率達61%，較上周四的57%提升。若聯準會降息，會有利於黃金這種非孳息的資產。

金價在第1季大漲逾8%，受主要央行有望寬鬆貨幣政策的展望帶動，而且中東、烏克蘭的地緣政治緊張情勢持續支撐黃金的避險買盤吸引力。此外，央行也大力買進黃金，尤其是中國；中國消費者也持續買進金條，為國內的經濟問題避險。

一些大型銀行看好金價後市。摩根大通上月表示，黃金是商品市場中的「首選」，金價今年有望攀升至每英兩2,500美元；高盛集團預測金價漲至每英兩2,300美元，受惠於即將降息的環境。

不過，金價的上漲尚未引發傾向透過ETF操作黃金的投資人產生興趣。根據彭博資訊追蹤的資料，黃金ETF所持有的全球金條數量在第1季萎縮超過1,000噸，降至2019年3月中來最低，稍後小幅回升。

金價 降息 聯準會

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