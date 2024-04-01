迫於監管壓力 微軟在全球將Team軟體與Office分開銷售

微軟在全球範圍將Teams與Office分開銷售。 （路透）

美國科技巨頭微軟 周一（1日）表示，將在全球範圍內把聊天與影音應用程式Teams和Office產品分開銷售。六個月前，該公司已在歐洲將這兩種產品解除綁定，以避免遭歐盟 祭出反托辣斯罰款。

自從賽富時（Salesforce）旗下的職場傳訊應用程式Slack在2020年提出投訴以來，歐盟執委會一直在調查微軟捆綁銷售Office和Teams的行為。

微軟在2017年於Office 365免費加入Teams，取代了自家的商務用Skype，Team在新冠疫情期間因具備視訊會議功能，變得相當熱門。

然而，對手說，將這些產品綑綁在一起讓微軟獲得不公平的競爭優勢。微軟自去年8月31日起，開始在歐盟和瑞士將這兩種產品分開銷售。

微軟發言人說：「為確保我們的客戶明瞭，我們去年已把歐洲經濟區和瑞士的M365和O365與Teams解除綁定，如今再將實施範圍擴大至全球客戶。」「這麼做還可以解決歐盟執委會反應的問題，跨國公司在跨地區採購時，在一致性方面可以獲得更大的靈活性。」

從4月1日起，客戶可以選擇繼續按照當前的授權協議續訂、更新，也可以轉換到新協議。

對於新的企業客戶，不附帶Teams的Office售價為7.75~54.75美元，取決於具體產品，而Teams Standalone的價格為5.25美元。價格可能因國家和匯率 有所變化。微軟未透露當前產品套裝的價格。