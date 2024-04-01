我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

加州罕見積雪多 夏季有望免限水

迫於監管壓力 微軟在全球將Team軟體與Office分開銷售

編譯陳律安／綜合外電
微軟在全球範圍將Teams與Office分開銷售。 （路透）
微軟在全球範圍將Teams與Office分開銷售。 （路透）

美國科技巨頭微軟周一（1日）表示，將在全球範圍內把聊天與影音應用程式Teams和Office產品分開銷售。六個月前，該公司已在歐洲將這兩種產品解除綁定，以避免遭歐盟祭出反托辣斯罰款。

自從賽富時（Salesforce）旗下的職場傳訊應用程式Slack在2020年提出投訴以來，歐盟執委會一直在調查微軟捆綁銷售Office和Teams的行為。

微軟在2017年於Office 365免費加入Teams，取代了自家的商務用Skype，Team在新冠疫情期間因具備視訊會議功能，變得相當熱門。

然而，對手說，將這些產品綑綁在一起讓微軟獲得不公平的競爭優勢。微軟自去年8月31日起，開始在歐盟和瑞士將這兩種產品分開銷售。

微軟發言人說：「為確保我們的客戶明瞭，我們去年已把歐洲經濟區和瑞士的M365和O365與Teams解除綁定，如今再將實施範圍擴大至全球客戶。」「這麼做還可以解決歐盟執委會反應的問題，跨國公司在跨地區採購時，在一致性方面可以獲得更大的靈活性。」

從4月1日起，客戶可以選擇繼續按照當前的授權協議續訂、更新，也可以轉換到新協議。

對於新的企業客戶，不附帶Teams的Office售價為7.75~54.75美元，取決於具體產品，而Teams Standalone的價格為5.25美元。價格可能因國家和匯率有所變化。微軟未透露當前產品套裝的價格。

微軟 歐盟 匯率

上一則

樂天集團考慮合併旗下金融事業 股價聞訊大漲

延伸閱讀

日本歐盟合攻先進材料

日本歐盟合攻先進材料
搶卡位 科技巨頭力挺AI新創

搶卡位 科技巨頭力挺AI新創
防機密外洩 眾院禁國會使用AI助理Copilot

防機密外洩 眾院禁國會使用AI助理Copilot
微軟和OpenAI擬斥巨資採購晶片設施 打造超級電腦

微軟和OpenAI擬斥巨資採購晶片設施 打造超級電腦

熱門新聞

美國國會預算處警告，利率居高，使2026年的償債成本高達1兆美元，屆時公債市場可能打臉政府。（路透）

美債務滾雪球 恐爆發新危機

2024-03-27 02:00
印度孟買已超越北京，成為亞洲億萬富豪最多的城市。 歐新社

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

2024-03-27 08:39
FILE PHOTO: A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-03-17，數位典藏序號：20240318034159041】

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

2024-03-24 19:52
AI熱潮拉動銅的需求，摩根大通分析師預測銅短缺現象加劇。（路透）

AI熱推動銅需求 小摩預測銅短缺加劇 最被看好的銅業股是這三支

2024-03-29 05:31
輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照) 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

2024-03-31 07:12
狗狗幣28日大漲18%，市值已超越德意志銀行。（路透）

加密貨幣全面走揚 狗狗幣漲不停 市值已超越全球第八大銀行

2024-03-29 06:29

超人氣

更多 >
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析