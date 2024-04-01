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供給吃緊 銅價每噸上看萬元

編譯任中原／綜合報導
LME銅現貨和期貨的價差。(資料來源:彭博資訊)
LME銅現貨和期貨的價差。(資料來源:彭博資訊)

英國金融時報（FT）報導，銅期貨和現貨的價差達到1994年有紀錄以來最大，顯示銅交易商正押注未來數月銅將供給吃緊，價格看漲。高盛及摩根士丹利都預測今年銅價將升破每公噸1萬美元。

根據彭博彙編的數據，銅6月期貨上漲到每公噸8,832美元，比現貨價格高出105美元，使期貨溢價幅度創1994年有這項紀錄以來之最。分析師指出，期貨溢價擴大，顯示目前銅料供給充裕，但擔憂情勢可能迅速逆轉，供給將告吃緊。

目前全球利率依然居高，也是使銅期貨溢價擴大的另一項關鍵因素，因為高融資成本將使交易商貯存銅現貨的成本升高，鼓勵交易商轉向買進期貨。

再者，許多交易商也押注後市將出現供給短缺，因銅礦業者將開始減產。麥格理集團已將2024年預估銅供給量下修100萬公噸。銅料減產可能透過供應鏈，對市場產生滯後性的衝擊。交易商並預期一些礦場必須減緩或停止生產，加上精煉銅供給吃緊，將使銅價在幾個月之後走高。

中國大陸煉銅廠已聯手減產，以因應原料短缺。這項罕見的行動將銅價一度推升到9,000美元以上，而避險基金及其他機構建立淨多單部位，也助漲銅價。

澳盛銀行研究部門專家海尼斯指出，現貨市場尚未感受到精煉銅供給吃緊的衝擊；由於交易商預期3月大陸人大會議將推出大規模刺激經濟措施，因此之前已建立充裕庫存，但結果預期落空。但一些交易商表示，隨著煉銅廠開始減產，加上大陸及其他國家降息提振需求，供給即將面臨短缺。

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