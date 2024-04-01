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避險基金憂泡沫 轉押寶歐股

編譯任中原／綜合報導
歐股空單總額占比。(資料來源:標普全球)
歐股空單總額占比。(資料來源:標普全球)

避險基金等投資機構鑒於美股飆漲，且對網路泡沫記憶猶新，因此轉而押寶歐股，將帶動全球股市下一階段的多頭行情。

彭博資訊報導，據高盛集團的數據顯示，上周避險基金歐股部位占MSCI全球股價指數成分股的比重達5.8%，創新高；美國銀行（BofA）基金經理人最新月報也顯示，共同基金持有歐股比重也提高到2020年6月來最高。

牛頓投資管理公司多種資產副投資長布萊恩表示，展望後市，「歐股表現優於美國的確已具基礎。美國大型科技股經過最近的大漲之後，似乎已充分反映潛在利多，且未來將面臨競爭及法規面的逆風」。

歐元區股市3月上漲約4%，表現優於美股，且投資機構預期，如果歐元區經濟回升能重振企業獲利，歐股將繼續上漲。

儘管歐股近期上漲，但Stoxx 600指數看起來仍算便宜，未來12個月預估本益比約14倍，只比長期平均值略高；至於標普500指數，即使扣除昂貴的科技股，本益比依然偏高。

歐股指數較偏重景氣循環類股。基於德國及英國經濟可望躲過較長期性的衰退，加上全球經濟成長回升，因此歐股相對有利；而且只要歐洲央行（ECB）降息，也對歐股有利。

ECB管理委員會成員、希臘央行總裁斯托納拉斯（Yannis Stournaras）近期接受當地媒體採訪時說，ECB今年有可能降息4碼；另一名決策官員、奧地利央行總裁赫爾茲曼（Robert Holzmann）向奧地利報紙Kronen Zeitung說，ECB可能比聯準會（Fed）早降息。

標普全球指出，市場空單部位大幅減少，也顯示投資人對歐股的信心提昇。據標普估計，去年底時歐股空單總額占總市值的比率已降到0.2%以下，至少是10年來低點，而且今年來空單比率一直維持在此一低點附近。

貝萊德的歐洲、中東、非洲iShare基金團隊也說，「我們看到一些資金回流，包括美國投資機構在內」。貝萊德仍長期看好美股，押寶人工智慧題材；其他一些市場人也相信美股將持續上漲，預期大型科技股獲利續強。

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