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搶卡位 科技巨頭力挺AI新創

編譯陳律安／綜合報導
去年投資人對生成式AI交易投資291億美元，較前年大增逾260%。（路透）
去年投資人對生成式AI交易投資291億美元，較前年大增逾260%。（路透）

科技巨頭正對人工智慧（AI）新創公司投入規模空前的鉅額資金，深怕一旦錯過生成式AI熱潮，將落後競爭對手。

CNBC報導，電商巨頭亞馬遜上周宣布，投資AI新創公司Anthropic 27.5億美元，為亞馬遜歷來最大的創投投資案，成為科技巨頭搶進生成式AI領域的最新例證。此外，Meta、蘋果公司也爭相在廣大的產品陣容和功能中整合生成式AI，以免在預料十年內規模可望超越10億美元的市場落於人後。

PitchBook的數據顯示，2023年，投資人對將近700筆生成式AI交易投資291億美元，金額較前年大增逾260%。其中大多數是戰略性投資，因為資金是來自科技公司，而非創投業者或其他機構。

麥格理銀行美國AI和軟體研究主管海夫梅爾（Fred Havemeyer）指出，深怕錯過（FOMO）的恐懼是促成決策的一項原因。他說：「他們確實不想錯過成為AI生態系的一份子。我想在這塊市場中，確實存在FOMO的心態。」

由於AI模型的建置和訓練非常昂貴，因此需要龐大的投資，在訓練上也有賴目前主要來自輝達的數千顆AI晶片。正在研發自家AI模型Llama的Meta說，已花費數十億美元採購輝達的繪圖處理器（GPU），為輝達年營收激增逾250%做出貢獻。

無論是走向建置或投資AI，具有財力的參與者有限。輝達除了研發AI晶片外，也成為矽谷的大咖投資人，入股多家AI公司，以確保其技術廣泛部署。微軟、Google、亞馬遜有時也提供雲端信用，作為投資的一環。

在亞馬遜與Anthropic上周的合作案中，兩家公司將透過密切合作。Anthropic將利用亞馬遜網路服務（AWS）和亞馬遜的晶片，滿足其運算需求，而Anthropic的模型，將透過亞馬遜的管道提供給AWS的客戶。

在最近的法說會上，科技巨頭的主管強調了對生成式AI的重視，向投資人說明必須先花錢才能賺錢，無論是透過內部研發或投資新創。

微軟財務長胡德（Amy Hood）去年說，正把人力朝AI優先目標調整，不大幅增加人員。微軟將持續把投資AI視為要務，因為這是「形塑未來十年的事物」。

Google、蘋果與亞馬遜的高層也已向投資人暗示，他們願意削減各部門的成本，以把資金分配給AI方面。報導指出，這嘉惠了AI新創公司。

微軟除了OpenAI外，已入股Mistral、Figure、Humane等AI新創。亞馬遜除了押注Anthropic，也投資開源AI平台開發商Hugging Face。Google則是Essential AI的投資人。與此同時，許多科技巨頭持續砸錢，在內部開發自家的AI模型。

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