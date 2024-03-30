韓半導體生產 上月勁揚65%

人工智慧（AI）需求加持下，南韓上月半導體生產創14年來最大增幅，帶動工業生產強力反彈。（歐新社）

人工智慧（AI ）需求加持下，南韓 上月半導體生產創14年來最大增幅，帶動工業生產強力反彈，今年國內生產毛額（GDP）成長上看2.2%，表現勝過去年。

南韓統計局29日公布，工業生產連續四個月走升，2月整體工業生產年增2%，製造業生產年增5.1%。

其中半導體生產年增65.3%，創2009年底以來最強勁的年增幅。半導體出貨升幅雖然低於1月的62.7%，但也勁升59%。另外，晶片 庫存縮水16.2%，為連續第二個月下降，為需求強勁的另一跡象。

與此同時，以半導體生產為主的機械設備，上月生產驟升，也強化了工業生產的增幅。

由於南韓出口以半導體占比最高，半導體生產飆升，意味國內的經濟成長動能將持續。倘若今年的農曆新年落在1月，2月的工業生產表現可能還會更好。

3月半導體生產預料會持續攀高，主要是AI記憶體的需求暴增，已帶動本月前20天的晶片出口年增46.5%。南韓第二大記憶體製造商SK海力士預測，對輝達（Nvidia）的供應，將維持正面動能。

彭博經濟學家表示，由於AI記憶體晶片的外部需求暢旺，3月生產預料將穩定成長。但中國大陸復甦孱弱，也許會壓抑南韓產品的訂單，抵消全球晶片需求的部分力道。

彭博估計，南韓第1季工業生產將較上季提高0.5%，新公布數據大致符合預期。彭博預測晶片出口強健，會持續推動製造業，有助今年GDP成長率上看2.2%，優於去年的1.4%。

支撐南韓半導體產業的記憶體，以暴起暴落的景氣循環聞名。記憶體的上行格局，給予南韓央行更多信心，維持貨幣緊縮政策，繼續對抗通膨。

值得注意的是，同日公布的南韓2月零售銷售，月減3.1%，降幅為去年7月以來之最。糧食和雜貨等非耐久財銷售，月減達4.8%；家電等耐久財銷售也月減3.2%。

此外，儘管當局力抗通膨，但油價和農產價格攀漲，仍使2月通膨從六個月低點反彈，年增幅達3.1%。

南韓統計局官員表示，整體指數看來不錯，但消費力道落後。外界憂慮消費減弱、通膨黏著，可能會讓亞洲第四大經濟體的復甦之路，更形複雜。