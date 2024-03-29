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抗德國禁售令 英特爾在義大利提告 尋求推翻遭指控侵權的專利

編譯簡國帆／綜合外電
英特爾（Intel）最近已在義大利米蘭提起訴訟，試圖推翻加州者R2半導體公司的一項專利，以對抗德國的禁售令。（路透）
英特爾（Intel）最近已在義大利米蘭提起訴訟，試圖推翻加州者R2半導體公司的一項專利，以對抗德國的禁售令。（路透）

美國晶片大廠英特爾（Intel）在部分晶片遭德國裁定侵害專利並遭禁止銷售後，最近已在義大利米蘭提起訴訟，試圖推翻加州者R2半導體公司的一項專利，以對抗德國的禁售令。

英特爾和R2的訴訟始於2017年，當時R2在美國狀告英特爾在產品使用其自有技術，但未勝訴，之後把戰場移到歐洲。德國杜塞道夫地方法院今年2月判決英特爾部分晶片侵權，並發布禁止銷售的強制令，涵蓋英特爾第10代至第12代處理器，分別為Ice Lake、Tiger Lake和Alder Lake，以及英特爾第三代Xeon可擴充處理器Ice Lake。英特爾正尋求提出上訴。

英特爾在米蘭提起的訴訟，尋求讓歐洲專利當局2020年授予R2的一項專利無效；這項專利涉及用於限制微晶片使用電量的技術。若R2的這項專利被推翻，根據德國法律，英特爾有權要求賠償因禁售令而蒙受的損失。

R2預定4月在倫敦的另一樁訴訟槓上英特爾，可能贏得勝訴。持有R2約75%股權、資助這些訴訟的避險基金Third Point已暗示，R2可能尋求在其他歐洲國家提起類似訴訟，若R2勝訴，英特爾可能損失數十億美元。

R2本月稍早也分別控告富士通和亞馬遜網路服務（AWS），尋求阻擋這兩家公司使用英特爾晶片內其專利技術的能力。

目前正與R2磋商的英特爾認為，R2是想用在英國、德國及歐洲其他國家的訴訟，強迫英特爾庭外和解。英特爾發言人形容R2是「專利蟑螂」。R2則駁斥「專利蟑螂」的指控，並主張其歐洲專利和在美國被英特爾挑戰成功的專利大不相同。

晶片 德國 義大利

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