我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

「功夫」女星直播帶貨「僅賣出1單」6人涉合約詐騙被刑拘

傳美將公布中國晶片廠黑名單 限制取得關鍵技術

記者陳宥菘／即時報導
路透報導，美國正在草擬一份被禁止取得關鍵技術工具的中國先進晶片製造工廠名單，以便美國企業能更容易地遏制技術流向中國，名單可望在未來幾個月內公布。（路透）
路透報導，美國正在草擬一份被禁止取得關鍵技術工具的中國先進晶片製造工廠名單，以便美國企業能更容易地遏制技術流向中國，名單可望在未來幾個月內公布。（路透）

美國持續圍堵中國晶片發展。路透引述3名知情人士報導，美國正在草擬一份被禁止取得關鍵技術工具的中國先進晶片製造工廠名單，以便美國企業能更容易地遏制技術流向中國，名單可望在未來幾個月內公布。

隨著美國以國安為由嚴格限制中國的技術推進，美國財政部已在2022年禁止美國企業把先進晶片的生產設備提供給中國企業。同時，美國亦向荷蘭、日本等盟國施壓，要求停止向中國提供晶片生產設備。

不過，美國企業表示，很難精準確定哪家中國工廠生產先進晶片，他們長期以來呼籲美國商務部制定一份名單。

報導稱，美國政府如今草擬名單的動作，顯示美方正藉由更容易讓美企遵從的規定，來極力強化對中國既有的晶片限制。

美國商務部拒絕發表評論。中國駐華府大使館發言人則表示，「美方應停止過度延伸國安的概念，停止濫用國家力量來打壓中國企業」。

此外，美國政府正加強箝制中國半導體業的力道，外電日前引述消息報導，美國政府正考慮制裁華為在中國的晶片製造網絡，把與華為有關聯的中國半導體業者，包括中國DRAM大廠長鑫存儲一併納入貿易黑名單。

中國商務部發言人何亞東21日在記者會上回應稱，中方一貫反對將經貿科技問題政治化、武器化。如果美方動用國家力量，在持續打壓華為基礎上，以所謂存在關聯為由，對更多中國企業實施制裁，這將是典型的經濟欺凌做法，違反國際經貿規則，損害國際經貿秩序，為國際經貿界所不齒。

晶片 商務部 華為

上一則

黃金現貨漲破2,200美元創新高 油價跳漲約2%

下一則

今年全球智慧手機出貨量估回升 高階裝置買氣強

延伸閱讀

逾半垃圾掩埋場是美國第三大甲烷排放源 總量僅次於石油、天然氣業

逾半垃圾掩埋場是美國第三大甲烷排放源 總量僅次於石油、天然氣業
向WTO告「通削法」 中商務部：美擾亂新能源車供應鏈

向WTO告「通削法」 中商務部：美擾亂新能源車供應鏈
前國家安全顧問波頓：中國無證客大增 其中可能有間諜

前國家安全顧問波頓：中國無證客大增 其中可能有間諜
迎接AI時代 三星今年要提高HBM晶片產量近三倍

迎接AI時代 三星今年要提高HBM晶片產量近三倍

熱門新聞

FILE PHOTO: A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-03-17，數位典藏序號：20240318034159041】

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

2024-03-24 19:52
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）

不是9萬9 小米汽車定價「內部大幅下調」傳是這個數

2024-03-20 12:01
退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)

聯準會降息有譜 退休族、購屋族可投資年利率4.5%定存

2024-03-20 12:09
印度孟買已超越北京，成為亞洲億萬富豪最多的城市。 歐新社

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

2024-03-27 08:39
美國國會預算處警告，利率居高，使2026年的償債成本高達1兆美元，屆時公債市場可能打臉政府。（路透）

美債務滾雪球 恐爆發新危機

2024-03-27 02:00
瑞士馬特洪峰是近年貨幣政策辯論的重要比喻：利率走勢是否會像此山陡峭的三角錐般，升得急、降得也猛。(路透)

降息如下山...台灣意外利率決策能為全球央行引路？

2024-03-22 09:46

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲

香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算

利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算