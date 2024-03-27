日經：研華為東南亞市場深耕馬國 下一站前進墨、土

研華今年初在檳城開設共享服務中心，右為研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠。（取材自Advantech Malaysia）

日經新聞報導，全球最大工業電腦製造商研華正擴大在馬來西亞製造和其他營運的投資，目標打造為服務東南亞 地區客戶的樞紐，並計劃在墨西哥 和土耳其 複製同樣的營運策略。

研華日前在檳城開設共享服務中心，並透過過合作製造夥伴增闢生產線。此外，他們也和馬來西亞大學合作，培養自己的工程人才。

研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠告訴日經新聞，研華在東南亞下了不少工夫，「精挑地點，再擴大幅員到整個地區」，是研華的關鍵策略。他表示，研華也會在墨西哥和土耳其複製同樣的策略，所以在東南亞的模式只許成功。

他表示，研華將在下個月在墨西哥成立服務中心，而今年起，土耳其將成為中東地區的技術中心，所有研華在杜拜和以色列的工程師將在年底前齊聚伊斯坦堡進行年度培訓。

張敏忠表示，研華將新興市場劃分為四個大區：亞太、印度、中東和拉丁美洲。拜客戶分散供應鏈的需求之賜，近六七年在東南亞的業績成長200％。張敏忠指出，這個商機和美中貿易戰以及「中國+1」供應鏈轉移息息相關。

他表示，研華在墨西哥的業務也受惠於「中國+1」的趨勢，2020年在當地成立合資企業以來，營收增加了四倍。他指出，墨西哥地處極佳的策略位置，不僅可以服務北美市場，也可以服務巴西除外的拉丁美洲市場。

研華打算擴充在東南亞的工程團隊，長遠目標是建立一個區域人才庫，以供各種業務效力。研華已與馬來西亞理科大學簽署了一份備忘錄，計劃在今年年底建立一個智慧物聯網實驗室（AIoT）。此外，研華也在泰國和北曼谷國王科技大學，培養物聯網產業人才。