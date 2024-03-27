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科技大廠結盟 防輝達獨強

編譯劉忠勇、記者鐘惠玲／綜合報導
400 多萬開發人員依賴輝達的 CUDA 軟體平台來建構AI在內的應用程式（App），其他業者在這方面很難和輝達競爭。（歐新社）
400 多萬開發人員依賴輝達的 CUDA 軟體平台來建構AI在內的應用程式（App），其他業者在這方面很難和輝達競爭。（歐新社）

輝達（NVIDIA）稱霸全球AI市場，並透過其CUDA軟體平台綁住全球AI程式開發人員，藉此持續擴大銷售輝達更多新款AI晶片，引起科技大廠反制。路透報導，高通、Google、英特爾等科技巨擘將共組聯盟，並開發一套支援各類AI加速器的軟體及工具，意圖打破輝達「以軟（體）綁硬（晶片）」的模式。

隨著高通、英特爾等大廠有意從軟體平台著手，擴大自家AI晶片銷售，相對也釋出不少AI晶片委外設計商機。

以英特爾的Gaudi晶片為例，即與台灣ASIC設計服務廠商世芯-KY合作。另外，微軟自研AI晶片也找創意合作，輝達以外的廠商不論是要推出市場上的競爭產品，或是自行開發替代晶片，台灣ASIC設計服務與矽智財業者都有機會受惠，持續放大商機。

路透披露，高通等大廠將成立UXL基金會，其開放原始碼計畫從英特爾開發的OneAPI技術下手，目標是讓電腦程式碼在任何機器上都能運作，無論是採用哪一種晶片和硬體，該聯盟並將號召更多半導體與雲端業者加入。

業界分析，輝達AI晶片效能卓越，搭配CUDA軟體平台讓開發人員使用，增加對輝達的黏著度，因為熟悉開發平台軟體，日後升級硬體時，自然也會再採購輝達AI晶片，藉此墊高英特爾、高通等有意跨足AI晶片領域廠商的入行門檻。

高通AI機器學習主管Vinesh Sukumar接受路透訪問時坦言：「我們實際上就是在向開發者展示，如何從輝達單一平台遷移出來。」

路透提到，輝達的AI晶片已成為新一代生成式AI開發者的命脈，不僅如此，輝達還掌握程式碼，全球有400多萬名開發人員依賴輝達的CUDA軟體平台來建構AI在內的應用程式。 如此一來，根本不可能和輝達競爭。

CUDA讓開發者擺脫不了輝達晶片，路透稱此為輝達的祕密武器。如今，投資家和業者無不想方設法，希望削弱輝達在AI領域的獨霸地位。

UXL技術指導委員會打算於今年上半年敲定相關技術規格。業者表示，工程師計劃在今年底前將技術細節調整到「完善」的狀態。有必要建立一個堅實的基礎，納入多家公司的貢獻，可以布建於任何晶片或硬體。

輝達 AI 晶片

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