PIMCO擔心通膨衝擊美債價格 聯準會降息恐比其他主要央行慢

債券投資巨擘品浩（PIMCO）擔心通膨壓力衝擊美債價格，因美國聯準會降息可能慢於其他主要央行。（路透）

債券 投資巨擘品浩（PIMCO）持有的美國公債頭寸比平常少，更偏好英國和加拿大等國的公債，因為品浩認為，通膨壓力可能讓聯準會的降息 速度比其他主要央行慢，導致美債價格受創。

品浩全球固定收益投資長Andrew Balls受訪時表示，一些國家的經濟成長疲軟，物價壓力緩解速度應該比美國快。

他偏好美國以外地區的較長天期政府債券，例如債券對利率變化更敏感的英國、澳洲、紐西蘭和加拿大。品浩持有美國公債的頭寸小於基準指數。

Balls表示，對於通膨和聯準會降息，他的基線預期雖與市場共識很近，但他看到了「較強勁活動和黏性通膨」的風險。市場目前預期，美國聯準會和英國央行今年均降息3碼，歐洲央行降息幅度則逼近4碼。

Balls也警告，美國高額的預算 赤字（美國國會預算辦公室估計，未來十年，預算赤字將增加近三分之二到2.69兆美元），可能推高長天期公債殖利率，反映出債券價格走跌。他說，「民主黨和共和黨議員似乎都不關心財政赤字水準，如果不發生一些刺激的事（例如英國2022年英鎊危機），期限溢價可能緩慢走高」。