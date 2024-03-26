人才遭美日挖角 南韓記憶體晶片市占連4年輸中國

中美科技戰南韓選擇站隊美國，有觀點認為，此舉導致南韓記憶體晶片出口衰退。（路透）

記憶體晶片 曾是南韓 重要出口品，但在半導體人才遭美日狂挖角下，近五年，南韓記憶體晶片出口額近乎腰斬，全球市占率更連續四年輸給中國，屈居世界第二。

綜合陸媒《觀察者網》和《韓民族日報》報導，近年，為遏止中國大陸，美國強化出口管制，並拉攏同盟國，但此舉也讓南韓對大陸的半導體設備及材料出口大幅下滑，陷入左右為難；與此同時，由於美國、日本 等國企業展開人才爭奪戰，積極從韓國挖走相關人才，進一步衝擊南韓半導體產業發展。

南韓三星電子、SK海力士等大型半導體企業過去在全球記憶體晶片產業佔有關鍵性地位，但據南韓對外經濟政策研究院（KIEP）本月初發布的《南韓半導體產業的進出口結構及全球地位分析》報告，2018年到2022年，南韓記憶體晶片在全球出口市場的佔有率已經從29.1%跌至18.9%。

與此同時，中國大陸的記憶體晶片於2019年以27.2%的市佔率超越南韓後，迄今已連續四年位居世界第一。另，2023年，南韓半導體產業貿易收支順差（出口額減去進口額）為250.23億美元，也是2019年以來的最低值。

《觀察者網》稱，韓媒將此情況歸因為南韓加入美國對中國打壓行列的負面效應，以及人才遭外企挖角。韓聯社就報導，從去年下半年開始，美方對韓施壓的力度越來越強，甚至直接點名特定企業 ，但若重要的對中國大陸出口受限，在與美日荷三國競爭下，對南韓半導體可能是雪上加霜。

人才爭奪戰方面，南韓《中央日報》近日也發布報告稱，隨著日本開始與台積電合作，原本「美國負責晶片設計、南韓負責記憶體、台灣負責製造、日本和歐洲負責設備」的分工結構被瓦解，美國和日本開始覬覦南韓的半導體人才。2022年，三星電子的離職率（12.9%）是台積電（6.7%）的兩倍。

在此之下，KIEP高級研究員鄭亨坤說，儘管美國收緊了對中國的出口管制，韓國仍應尋求與中國大陸合作的領域和戰略。