日官員：東京想提升金融中心地位 要努力消除負面偏見

日本高階監管官員認為，柬京想提升金融中心地位，關鍵在於消除外界對日本累積的負面偏見。（美聯社）

針對最新一期全球金融中心指數，東京排名雖上升一名到第19名，仍落後眾多亞洲城市，日本 高階監管官員表示，當局努力想將東京重塑為金融中心，正吸引到外國資產管理公司更濃厚的興趣。

日本金融服務廳（FSA）國際事務副大臣Shigeru Ariizumi受訪時說，大家都覺得日本可能正在擺脫通貨緊縮，經濟能轉型，「關鍵在於如何消除過去兩、三十年來對日本累積下來的負面偏見」。

上周發布的指數顯示，全球最重要金融中心仍是紐約和倫敦，新加坡 、香港再度名列全球第三、第四，而東京前面還有上海、首爾、深圳和北京等多個亞洲城市。

Ariizumi聲稱，改變日本的形象獲得日相岸田文雄政府的全力支持。他說，人口老化問題並非日本獨有，當局的作法是接受更多外籍勞工，提高女性和高齡就業 者的占比。

Ariizumi指出，日本正加緊努力消除語言障礙。日本交易所集團已要求一部上市公司明年4月起必須以英語和日語兩種語言披露財報，日本「將盡最大努力」提升吸引力，目前已經看到更多的私募股權公司和避險基金參與該市場。

外界對全球第四大經濟體的日本正在擺脫數十年來物價下跌和成長疲弱局面的信心日益增強，這為岸田力推強化日本全球影響力提供了支援。日本銀行（央行）上周結束全球最後一個負利率政策，凸顯出政策制定者對新的經濟復甦階段有信心。