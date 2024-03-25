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航運碳費2027年上路 影響難估

編譯陳苓／綜合報導
針對開徵全球性的碳費機制，主管全球航運事務的IMO計畫明年敲定細節，2027年實施。（歐新社）
針對開徵全球性的碳費機制，主管全球航運事務的IMO計畫明年敲定細節，2027年實施。（歐新社）

聯合國國際海事組織（IMO）於英國倫敦為期兩周的會議於上周落幕，多數與會者支持開徵全球性的碳費，使航運業更接近率先各產業在2027年徵收全球性的溫室氣體費用，但各國對徵收金額和徵收方式意見不一，對海運業影響仍難判斷。

34個高所得與低所得國家支持開徵統一的溫室氣體費用，顯示國際社會的支持度遠高於去年的上一輪談判。主管全球航運事務的IMO計劃明年敲定細節，2027年實施。

這次會議是各國去年7月同意新的溫室氣體策略以來，在IMO首次談判。這項修訂後策略目標是要在2030前年減少海運排碳量30%，2040年前減排至少70%，2050年達成淨零碳排，作為協議一環，IMO同意明年實施某種形式的碳價。

非營利組織海洋保護協會航運經理祁里說：「聯合國正接近採用世界首見的全球碳排定價，但這項政策的成功程度取決於各國的制定內容。」

儘管航運業碳費上路的時間表相當明確，但實際運作方式、及對海運碳排的影響程度，仍有極高的不確定性。

馬紹爾群島等國稍早提案，對每噸二氧化碳當量收取至少150美元，將使航商的每噸燃料成本增加數百美元。同時，歐盟加拿大、中國大陸等國也分別提出碳排定價的討論文件。

要確定碳費定價、徵收方式及用途將是艱困任務。2022年，一項鼓吹對每噸碳排徵收2美元的活動，在宣導多年後仍被打回票。

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