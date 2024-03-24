IMO會議落幕 全球船運業碳費機制更接近2027年上路

航運業更接近率先在2027年開徵全球性的碳費。（路透）

聯合國 國際海事組織（IMO）於英國倫敦為期兩周的會議已於上周落幕，航運業更接近率先在2027年開徵全球性的碳費，但各國對徵收金額和徵收方式意見不一，對海運業的影響仍難以判斷。

在這場會議上，34個高所得與低所得國家對開徵統一的溫室氣體費用，表達支持，反映國際社會的支持遠高於去年的上一輪談判。主管全球航運事務的IMO計劃明年敲定細節，2027年實施。

這次會議是各國去年7月同意新的溫室氣體策略以來，在IMO的首次談判。這項修訂後的策略設定目標，要在2030前年減少海運排碳量30%，2040年前減排至少70%，2050年達成淨零碳排，作為協議的一環，IMO同意明年實施某種形式的碳價。IMO秘書長多明戈斯說：「我們將有定價機制」，「對此，我毫不懷疑。」

非營利組織海洋保護協會（Ocean Conservancy）航運經理祁里說：「聯合國正接近採用世界首見的全球碳排定價，但這項政策的成功程度取決於各國的制定內容。」

儘管航運業碳費上路的時間表相當明確，但實際運作方式、及對海運碳排的影響程度，仍有極高的不確定性。

馬紹爾群島等國稍早提案，對每噸二氧化碳當量收取至少150美元，將使航商的每噸燃料成本增加數百美元。同時，歐盟 、加拿大、中國大陸等國也分別提出碳排定價的討論文件。

要確定碳費定價、徵收方式及用途將是艱困任務。2022年，一項鼓吹對每噸碳排徵收2美元的活動，在宣導多年後仍被打回票。過去帶領美國退出巴黎氣候協定的美國前總統川普，可能會在IMO做出最終決議前，再次入主白宮 。

世界銀行資深經濟學家恩格勒特表示，一旦IMO的航運碳費生效，將是地表第一個對全球碳排強制收費的機制。

IMO要讓航運業去碳化，並非只有碳費一種方式，該機構也在擬定法規，要逐步減用高碳排的航運燃料。