被迫跟進晶片出口管制？南韓利用這招爭取迴旋空間

南韓貿易部長表示，將依據多國議定的瓦聖納協定來檢視半導體相關設備等敏感產品的出口管控。（路透）

南韓 貿易部長表示，南韓將依據多國議定的瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement）來檢視半導體相關設備等敏感產品的出口管控。此舉可能會讓美國努力說服盟國來限制中國科技發展的行動面臨較複雜的情勢。

美國當局正尋求減少中國能取得先進晶片 生產設備的管道，因為中國可能會挑戰美國在全球的影響力。半導體生產大國南韓因而面臨壓力，因為美國雖是重要盟國，中國卻是南韓最大的貿易夥伴國。

南韓貿易部長鄭仁教（Cheong Inkyo）21日表示，政府正在協商哪些產品必須依據瓦聖納協定進行出口管控。瓦聖納協定是在1996年在荷蘭簽署，是管制傳統武器及軍民兩用貨品出口的條約，目前成員國有42國，中國並非是成員。

鄭仁教說，南韓若要實施任何管制措施，還得耗費數個月，而且出口管制措施不必然是禁令，「最好的情況是最小化對我們國內產業的不利影響，同時履行國際義務。」

鄭仁教強調，南韓目前並沒有針對中國或任何其他國家。他拒絕證實南韓是否正與美國單獨協商半導體相關出口管控。彭博資訊分析，南韓選擇多邊管道，代表南韓決策官員對於在沒有廣泛諮議的情況下實施管制措施採取審慎立場。

這位貿易部長表示，南韓面臨一連串地緣政治風險與「咽喉點」，並且尋求強化自身的優勢來克服。鄭仁教是在1月上任，本月初訪美國華盛頓與高級官員進行協商，包括會見美國貿易代表戴琪 。