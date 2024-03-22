我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

舊金山43歲女涉攻擊71歲華裔婆婆 或涉另一命案

被迫跟進晶片出口管制？南韓利用這招爭取迴旋空間

編譯葉亭均／綜合外電
南韓貿易部長表示，將依據多國議定的瓦聖納協定來檢視半導體相關設備等敏感產品的出口管控。（路透）
南韓貿易部長表示，將依據多國議定的瓦聖納協定來檢視半導體相關設備等敏感產品的出口管控。（路透）

南韓貿易部長表示，南韓將依據多國議定的瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement）來檢視半導體相關設備等敏感產品的出口管控。此舉可能會讓美國努力說服盟國來限制中國科技發展的行動面臨較複雜的情勢。

美國當局正尋求減少中國能取得先進晶片生產設備的管道，因為中國可能會挑戰美國在全球的影響力。半導體生產大國南韓因而面臨壓力，因為美國雖是重要盟國，中國卻是南韓最大的貿易夥伴國。

南韓貿易部長鄭仁教（Cheong Inkyo）21日表示，政府正在協商哪些產品必須依據瓦聖納協定進行出口管控。瓦聖納協定是在1996年在荷蘭簽署，是管制傳統武器及軍民兩用貨品出口的條約，目前成員國有42國，中國並非是成員。

鄭仁教說，南韓若要實施任何管制措施，還得耗費數個月，而且出口管制措施不必然是禁令，「最好的情況是最小化對我們國內產業的不利影響，同時履行國際義務。」

鄭仁教強調，南韓目前並沒有針對中國或任何其他國家。他拒絕證實南韓是否正與美國單獨協商半導體相關出口管控。彭博資訊分析，南韓選擇多邊管道，代表南韓決策官員對於在沒有廣泛諮議的情況下實施管制措施採取審慎立場。

這位貿易部長表示，南韓面臨一連串地緣政治風險與「咽喉點」，並且尋求強化自身的優勢來克服。鄭仁教是在1月上任，本月初訪美國華盛頓與高級官員進行協商，包括會見美國貿易代表戴琪

南韓 戴琪 晶片

上一則

泰國總理賽塔：台達電未來4年將在泰國投資5億美元

下一則

被美晶片輸中禁令打擊到業務的科林研發 往越南找機會

延伸閱讀

MLB／貼身翻譯涉賭牽累 大谷好形象受損

MLB／貼身翻譯涉賭牽累 大谷好形象受損
南韓開鍘 醫師再罷工 將吊照3個月

南韓開鍘 醫師再罷工 將吊照3個月
輝達最新車載晶片 比亞迪明年將採用

輝達最新車載晶片 比亞迪明年將採用
美商務部官員：仍在評估中芯國際是否違反規定生產華為晶片

美商務部官員：仍在評估中芯國際是否違反規定生產華為晶片

熱門新聞

退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)

聯準會降息有譜 退休族、購屋族可投資年利率4.5%定存

2024-03-20 12:09
在科技巨頭輝達發布重要公告後，交易員也密切關注這家公司。路透

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

2024-03-19 16:52
由於經濟數據持續表明通膨不退，公債殖利率近來再度高漲，交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程。(路透)

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

2024-03-17 21:27
愈來愈多證據顯示，許多美國民眾對物價上漲的容忍能力已經達到極限。（美聯社）

美國經濟隱憂：消費者已筋疲力盡 開始縮減支出

2024-03-17 19:08
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）

不是9萬9 小米汽車定價「內部大幅下調」傳是這個數

2024-03-20 12:01
輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能為戴爾先前爆料的B200晶片揭開面紗。（路透）

輝達GTC大會將登場 分析師喊這意外新品可能振奮市場「股價再提振」

2024-03-17 07:12

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人

三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」