歐元區景氣復甦 但陷入分歧

歐元區3月PMI攀抵九個月新高，但製造業和服務業落差甚大，復甦情況並不均衡。（歐新社）

歐元區3月企業活動距離復甦僅一步之遙，表現優於預期。通膨壓力亦有所緩解，但復甦情況並不均衡，服務業強勁反彈，製造業卻繼續下滑。且雖然歐元區整體表現趨穩，仍不掩德、法兩國的困境。

根據21日公布的史坦普全球數據，3月歐元區綜合採購經理人指數（PMI）初值升至49.9，高於路透訪調經濟學家預測的49.7，且為去年6月以來最接近50榮枯分界的一次，但也是連續第十個月低於50。

歐元區3月服務業PMI初值從上月的50.2升至51.1，創九個月新高，且遠高於路透調查預估的50.5。然而，3月製造業PMI從上月的46.5降至45.7，寫三個月來最低，遜於市場預估的47。

漢堡商業銀行首席經濟學家魯比亞說，「現在該放棄對製造業今年第1季會復甦的期待了」。

歐元區整體PMI雖然漸趨穩定，但無法掩蓋德國 和法國的艱困情況。這兩個歐元區最大經濟體，服務業和製造業也呈現如整體歐元區的分歧。初步調查顯示，德國服務業活動趨穩，經濟下滑趨勢本月略有緩解。

德國3月綜合PMI初值由上月的46.3升至47.4，高於經濟學家預估的47。綜合PMI追蹤的服務業和製造業，共占德國經濟總量的三分之二以上。數據好轉主因該國服務業趨穩，PMI初值由2月的48.3升至49.8，高於預估的48.8。

然而，德國3月製造業PMI從2月的42.5降至41.6，寫五個月來最低，也低於市場預估的43.1。魯比亞說，「德國製造業今年第1季以令人不安的速度萎縮，呼應上個月困境」。

法國經濟下滑的情形更為嚴重，主因市場對該國產品和服務的需求放緩，且就業 市場降溫。

儘管製造業面臨挑戰，企業對經濟前景的信心增加。法國官方21日公布數據顯示，工業和服務業的企業信心皆有所提升。

歐元區總體運營成本和物價指數，本月小幅下滑，但仍然偏高，後者從54.4降至53.1，為四個月來最低點。歐洲央行 （ECB）決策者可能會對此表示歡迎，但仍不足以改變ECB於6月才啟動降息的計畫。