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黃金站上2220美元新高價 有這些大買家進場還會再漲

編譯劉忠勇／綜合外電
儘管利率仍高且美元強勁，央行買氣不墜支持了金價。（路透）
儘管利率仍高且美元強勁，央行買氣不墜支持了金價。（路透）

金價持續上漲，周四現貨價站上每英兩2,220美元的歷史新高，由於多國央行持續大買黃金，金價顯然還有上漲空間。

花旗（Citi）北美商品研究主管 Aakash Doshi 告訴CNBC，金價可能在今年下半年升漲到2,300美元，尤其還有聯準會（Fed）下半年降息的支撐。

現貨黃金目前上漲0.8%至每英兩2,203.84美元，盤中最高漲到2,220.89美元。美國黃金期貨上漲2.1%至2,206.30美元。

金價往往和利率呈現反向關係。隨著利率下降，金價相對於債券在內的固定收益資產更具吸引力，在低利率環境下，債券的回報轉弱。

麥格理（Macquarie）也預測，今年下半年金價將再創下新高。麥格理的策略師7日發布的報告指出，金價固然是因為實體黃金買氣支撐了價格，但最近這波100美元的漲勢是由於「大量期貨買盤」。

世界黃金協會央行全球主管范少凱（Shaokai Fan）說：「各國央行過去兩年購買了歷史水準的黃金，2024年他們仍然是強勢買家。」

市場觀察人士告訴CNBC，儘管利率仍高且美元強勁，央行買氣不墜支持了金價。

利率走高往往會降低黃金的吸引力，因為持有黃金並無利息，而美元走強也會削弱以美元計價的黃金相對其他貨幣持有者的吸引力。

在地緣政治不穩定的環境下，黃金也因避險的資產屬性帶動實體黃金的需求。

各國央行之中，中國大陸和俄羅斯一直是兩大買家，而大陸消費者買氣也在各國名列前茅。這兩股買氣都無減緩跡象。

中國人民銀行是去年最大黃金買主。世界黃金協會表示，此外，大陸疲弱的經濟和深陷困境的房地產業也推動更多投資人轉向這種避險資產。

波蘭央行是去年第二大黃金淨買家，購置了130噸的黃金。

Wheaton Precious Metals執行長 Randy Smallwood指出，俄烏戰爭戰爭「就發生在隔壁」，因此波蘭屬意加碼黃金來強化國內的金融穩定。

新加坡則是去年第三大的凈買家，新加坡金融管理局（MAS）淨買進76.51噸黃金。

金價 央行 利率

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