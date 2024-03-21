Gucci母公司 開雲集團獲利敲警鐘

Gucci母公司開雲集團預警第1季營收將年減10%。（路透）

法國精品集團開雲（Kering）19日發布精品界罕見的獲利預警，預估因為主要品牌Gucci在亞太地區業績不佳，第1季營收將年減約10%。開雲20日在巴黎的股價盤中暴跌逾15%，市值蒸發近80億美元，也拖累其他精品股和歐洲股市。

開雲19日表示，Gucci在亞太地區銷售「急劇下滑」，第1季營收預期將年減近20%，並將導致集團整體第1季營收年減約10%。

Gucci品牌占開雲集團整體營收約一半，並占集團整體營業利益的逾三分之二。

這項消息導致開雲20日巴黎股價盤中大跌15.2%至361.15歐元，盤中跌幅寫下1992年來最大，市值蒸發逾72億歐元（79億美元）。

隨著過去一年精品市場銷售降溫，特別是中國市場，開雲集團已顯得難以追上路易威登集團（LVMH）和愛馬仕（Hermes）等同業。路易威登擁有的更繽紛多元品牌，和愛馬仕讓人不惜排隊到天荒地老的手提包，讓這兩家精品公司比開雲展現出更強的韌性。

分析師預期，開雲將大幅調降今年度財測，花旗更稱，開雲此次預警，對精品業而言是「相當令人憂心的訊號」。瑞銀（UBS）已預估，2024年精品市場銷售平均成長率將減緩至5%。

在新經營團隊的帶領下，Gucci正試圖扭轉頹勢，去年聘請設計師德薩爾諾（Sabato de Sarno）擔任創意總監，但他擔綱設計的首批新商品2月才剛上市，還無法看到成果；開雲上月也表示，今年計畫投資 在Gucci轉型，可能會影響到今年獲利率 。Gucci一直是波動變化最大的主要精品名牌之一，因消費者對其設計師的偏好。這也導致開雲很容易受到消費者喜好改變的影響。