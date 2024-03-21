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英CPI增幅 探2年半新低

編譯易起宇／綜合報導
英國2月消費者物價指數（CPI）年增率為3.4%，低於市場預期，並寫下2021年9月來最低通膨率。（歐新社）
英國2月消費者物價指數（CPI）年增率為3.4%，低於市場預期，並寫下2021年9月來最低通膨率。（歐新社）

英國2月消費者物價指數（CPI）年增率為3.4%，低於市場預期，並寫下2021年9月來最低通膨率，加拿大2月消費者通膨也比市場預期更溫和，使投資人提高押注這兩國會在未來幾個月宣布降息

路透報導，英國國家統計局（ONS）20日表示，2月CPI與去年同期相比上升3.4%，升幅低於1月的4%，也不及市場預期的3.5%，並寫下2021年9月來最低水準。食品和餐廳價格是通膨放緩的最大主因。

剔除能源、食物和菸草價格的英國2月核心CPI，也放緩至4.5%，低於1月的5.1%和市場預期的4.6%。

英國央行將在21日宣布最新利率決策。投資人已稍微提高對央行8月開始降息的押注。

凱投宏觀首席英國經濟學家戴爾斯表示，通膨已不再像央行預期般頑強，並正在逐漸走向央行所暗示的必定降息路線。

加拿大統計局（Statscan）19日表示，2月CPI年增率為2.8%，低於1月的2.9%和分析師預期的3.1%；月增率為0.3%，也低於預期的0.6%。

Statscan表示，通膨放緩主因是市售食物價格成長放緩，以及手機費率和網路服務價格下降。生鮮食品價格漲幅放緩至2.4%，為2021年10月來首次增幅低於整體CPI增幅。

金融市場對加拿大央行將在6月進行首波降息的押注，已提高至逾75%，高於通膨數據公布前的50%；對4月開始降息的押注也從原先的18%提高至逾28%。

分析師表示，當前數據幾乎已保證央行將在6月降息，若有任何拖延，恐將傷害經濟。Monex外匯分析主管哈維表示：「若是延後任何6月以前的降息，加國央行將背負一種風險，那就是今年下半年可能看到經濟遇上麻煩。」

另外，德國的生產者物價跌幅也超出市場預期。德國聯邦統計局20日表示，2月生產者物價指數（PPI）比去年同期下滑4.1%，跌幅比路透訪調分析師預期的3.8%還大。

同日，歐洲央行（ECB）總裁拉加德在法蘭克福的一場演說上告訴投資人和經濟學者，如果接下來通膨和薪資的數據都和ECB的預測一致，那麼6月就可能降息。

英國CPI走勢。(資料來源：彭博資訊)
英國CPI走勢。(資料來源：彭博資訊)

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