沙國投資AI領域 砸400億美元

沙國計劃成立規模約400億美元的基金，投資人工智慧（AI）領域。圖為沙國PIF負責人魯馬揚。（路透）

紐約時報報導，知情人士透露，沙烏地阿拉伯計畫成立規模約400億美元的基金，投資 人工智慧（AI ）領域，並考慮自行創設AI公司。這個基金擬於下半年啟動，可望讓沙國晉身全球最大的AI金主。

消息來源說，沙國公共投資基金（PIF）的代表，最近幾周已和矽谷知名創投業者安霍創投（Andreessen Horowitz），及其他金融業者商討潛在的合作事宜。

這檔籌畫中的科技基金，會讓沙國躍登全球最大的AI投資者。這凸顯此一產油大國的全球商業雄心，努力走向經濟多元化的決心，且要提高該國在地緣政治的重要性。沙國將透過資產逾9,000億美元的主權財富基金PIF，來達成這些目標。

據悉沙國代表向潛在合作夥伴提到，該國打算援助多家AI相關的科技新創公司，包括晶片製造商、大型資料中心等，甚至考慮自行成立AI公司。

兩名消息人士說，沙國的新投資計畫可能會在今年下半啟動。各方競相壟斷AI相關領域的業務之際，400億美元的財力，將讓沙國和安霍創投成為其中的關鍵要角。

據傳PIF官員已與安霍創投，討論該公司能發揮的作用，以及基金該如何運作。PIF負責人魯馬揚並與安霍創投的共同創辦人霍羅維茲（Ben Horowitz）研商，在沙國首都利雅得成立辦事處的可能性。其他創投公司可能也會參與此一基金。

魯馬揚上個月鼓吹，沙國具備能源資源和融資實力，能成為美國之外的AI中心。他說，沙國有「政治意願」要推動AI項目，並能動用充沛資金，促成此科技發展。

但沙國在科技投資方面，成績不算太好。日本軟銀規模1000億美元的願景基金，有450億美元由沙國出資。願景基金投資的數十家企業，多家已倒閉破產 ，如地產商WeWork、及披薩機器人公司Zume等。