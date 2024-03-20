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Gucci母公司發布精品業少見的獲利預警 估本季營收減10%

編譯黃淑玲／綜合外電
Gucci母公司開雲集團預警第1季營收將年減10%。（路透）
Gucci母公司開雲集團預警第1季營收將年減10%。（路透）

法國精品集團開雲（Kering）19日發布精品巨擘近來近來罕見的獲利預警，預估第1季營收將年減約10%，因主要品牌Gucci在亞太地區業績不佳的拖累下，本季銷售預估將年減近20%。開雲預定4月23日公布第1季財報。

Gucci品牌占開雲集團整體營收的一半，集團逾三分之二的營業利益。開雲表示，因亞太地區銷售「急劇下滑」，Gucci第1季營收預期年減近20%。

過去一年精品市場銷售降溫，特別是中國大陸市場。開雲集團顯得難以追上路易威登集團（LVMH）、愛馬仕（Hermes）等同業。路易威登擁有更多品牌，而愛馬仕的提包仍搶手到買家需要排隊，這兩家精品公司都展現更強的韌性，上季銷售都成長二位數百分比。

分析師預期，開雲將大幅調降今年度財測，花旗更稱之為精品業「相當令人憂心的訊號」，暗示今年上半年銷售面臨下行風險。瑞銀（UBS）已預估，2024年精品市場銷售平均成長率將減緩至5%。

開雲在美國掛牌的ADR於19日收盤大跌9%，過去一年來累計重挫22%。

在新管理團隊的帶領下，Gucci正試圖扭轉頹勢，上月宣布今年將投資Gucci轉型，並已新聘Sabato de Sarno擔任創意總監，但還沒看到成果。Sabato de Sarno主持的新商品上月中旬才剛上市，開雲表示「受到市場的高度喜愛」，未來幾個月新商品將增加供貨量。

不過，加拿大皇家銀行分析師Piral Dadhania認為，Gucci仍在轉變初期，新商品供應才剛要提高，「我們相信需要多一點時間後，才能評估消費者反應」。

Gucci前明星設計師Alessandro Michele吸引到許多年輕、更看重時尚的顧客。不過這類購物者比起年長、富裕的客群，相對容易受到經濟壓力影響。

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