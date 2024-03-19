為何日銀升息日圓卻猛貶？除了凸顯Fed才是老大 還有這因素

日銀19日升息的消息傳出後，並未激勵日圓勁升，日圓兌美元匯率反而又貶破150日圓價位。（路透）

儘管日本銀行（央行）19日宣布結束負利率政策，把利率從負0.1%升到0%至0.1%區間，然而升息 卻未激勵日圓勁升，反而又貶破150日圓兌1美元價位，市場解讀，原因在於日銀的鴿派基調讓市場認為央行不急著激進緊縮政策，而且最新走勢也凸顯出，美國聯準會（Fed）才是影響匯市的「老大」。

在美東時間19日凌晨約1時30分，日圓兌美元貶值0.77%至150.30日圓。 日圓今年以來的最低點是2月中旬觸及的1美元兌150.89日圓

彭博資訊分析，日銀指出金融情勢將持維持寬鬆，代表日銀現在不會展開激進的緊縮周期，也就是不會跟進美國和歐洲近年來的激進緊縮行動。報導說，日銀如此鴿派的論調，使得日圓承受壓力。

彭博另一篇報導指出，在日銀進行2007年來首度升息後，日圓兌美元走貶，凸顯出現在在匯市上，沒有什麼因素會比預料將釋放鷹派氛圍的Fed會議更為重要。

在先前幾天，日圓匯率 得以維持相對強勢，這樣的反應部分是因為交易人士不願在日銀決策會議前夕押注日圓貶值，而且市場認為尾部風險是在於日銀「鷹式升息」，而非是像日銀這次所強烈暗示的「鴿式升息」。

如今可證實的是，日銀傳達的決議，平順得足以讓Fed恢復在外匯市場中的核心地位，包括Fed對美國公債殖利率 的影響。

彭博的分析指出，日銀有關維持寬鬆環境的聲明內容，尤其不利日圓兌美元的走勢，因為對照之下，聯準會持續強調願意維持「限制性」的政策作法。

其實就在日銀公布決議前，麥格理銀行甚至發表一份報告，預測3月底前日圓匯率將觸及155日圓兌1美元，有別於先前預測的144日圓，而且匯率將維持在這一區間直到6月底。

麥格理並不預期日銀的貨幣政策正常化會導致資金大規模回流日本，因為市場對此舉早有預料。

麥格理指出，如果美國財政赤字擴大，帶動美國的中性政策利率上升，再加上AI熱潮可能提高美國的生產力，美元將從中受惠；預期聯準會今年降息幅度只有2碼。