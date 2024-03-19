我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

54例確診與旅行有關 CDC呼籲兒童接種麻疹疫苗

川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

日本央行結束負利率 經濟學家預期接下來升息緩慢 日圓疲軟不變

編譯季晶晶／綜合外電
經濟學家預期，日本央行結束負利率之後，接下來的升息步伐緩慢。（路透）
經濟學家預期，日本央行結束負利率之後，接下來的升息步伐緩慢。（路透）

日本央行周二結束長達八年的負利率政策及其他剩餘的非正統政策，實現歷史性的轉向，不再專注於透過大規模貨幣刺激重新刺激經濟成長。經濟學家預期，接下來的升息腳步不會快，而日圓疲軟趨勢不變，匯價會在150左右徘徊。

伊藤忠經濟研究所首席經濟學家ATSUSHI TAKEDA說，日本央行今年可能只能升息1碼一次，明年升息兩次，希望未來讓利率達到2%通膨目標。這個升息步伐將比美歐慢很多。

法國巴黎證券首席經濟學家RYUTARO KONO預測，日本央行明年底之前每半年升息一次，屆時利率將達到0.75%，央行也可能加快升息步伐，在明年底前將利率調高到1%。

東京短資株會社首席經濟學家IZURU KATO表示，「日本央行開始回歸正常化，但舉動相當謹慎，僅挪動一小步。我相信日本央行正試圖傳達這樣的印象，以避免長期殖利率飆升。儘管央行判斷眼下能實現2%的通膨目標，但央行對經濟和物價並未轉為看漲，這表明再次升息不會那麽快。」

新加坡星展銀行資深經濟學家MA TIEYING的看法是：「日本央行的下一步行動可能包括進一步提高政策利率到超過0.1% ，以及縮減購買日本公債的規模。這些舉措不太可能發生在今年剩餘時間。升息到0.1%以上將直接導致銀行貸款利率上升，影響企業和家庭借貸成本。所以央行將在總體工資增長逾3%的支持之下，確保通膨率能持續在2%。」 

瑞穗證券日本首席策略師SHOKI OMORI說：「我們預期日元疲軟的趨勢將持續。日圓仍然是一種融資貨幣，很可能繼續用於套利交易。我們認為它將在150大關附近徘徊，根據美國的經濟和利率，日圓可能下跌。」

央行 殖利率 升息

上一則

澳洲央行維持利率不變但放棄緊縮立場 澳幣跌得不輕

延伸閱讀

高盛改口：日本銀行會提前到周二升息 早於先前預測的4月

高盛改口：日本銀行會提前到周二升息 早於先前預測的4月
日銀終結負利率？三種可能

日銀終結負利率？三種可能
春鬥加薪 日本負利率結束在望

春鬥加薪 日本負利率結束在望
日銀結束負利率後可能不動 日圓今年勁升期望轉眼成空

日銀結束負利率後可能不動 日圓今年勁升期望轉眼成空

熱門新聞

走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
由於經濟數據持續表明通膨不退，公債殖利率近來再度高漲，交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程。(路透)

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

2024-03-17 21:27
愈來愈多證據顯示，許多美國民眾對物價上漲的容忍能力已經達到極限。（美聯社）

美國經濟隱憂：消費者已筋疲力盡 開始縮減支出

2024-03-17 19:08
輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能為戴爾先前爆料的B200晶片揭開面紗。（路透）

輝達GTC大會將登場 分析師喊這意外新品可能振奮市場「股價再提振」

2024-03-17 07:12
高盛策略師團隊認為，人工智慧（AI）成長題材會長期發酵，輝達（Nvidia）不過是在第一階段獨領風騷罷了。路透

錯過Nvidia飆升漲勢沒關係 高盛：還有三梯次AI概念股可布局

2024-03-15 13:08
人工智慧（AI）晶片領頭羊輝達（Nvidia）執行長黃仁勳最近表示，該公司的目標，要讓自家GPU好到連對手免費提供晶片，都被嫌不夠便宜。(世界新聞網FB)

黃仁勳：Nvidia的目標 要讓對手免費提供晶片也打不過

2024-03-11 10:40

超人氣

更多 >
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人