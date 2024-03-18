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超級央行周 全球利率決策定錨

編譯任中原／綜合報導
Fed將公布的利率決策，目前投資人預期將維持基準利率區間在5.25%至5.5%不變。(路透)
Fed將公布的利率決策，目前投資人預期將維持基準利率區間在5.25%至5.5%不變。(路透)

全球金融市場本周進入「超級央行周」，占全球經濟產值近半數的經濟體央行都將公布利率決策，牽動全球六大貨幣後市，以美國聯準會（Fed）降息前景與日本銀行（央行）是否終結負利率政策為主要關注焦點， 英國、瑞士、俄羅斯、土耳其、澳洲、印尼、墨西哥等國預估將按兵不動，巴西與哥倫比亞預料將降息2碼。

日銀19日將公布利率決策，為「超級央行周」揭開序幕。由於日本最大工會團體與資方達成協議，加薪幅度為30多年來最大，有助推升家庭消費及通膨，日本媒體報導日銀屆時將決定是要調高利率至零，為17年來首度升息，並宣告負利率政策終結，還是要明示4月再升息，將影響日圓匯率，連帶牽動國際匯市走向。

目前經濟學家對日銀本周是否升息的看法分歧，但彭博經濟學家認為，日銀本周要升息還嫌太早，日銀可能想等先看到更穩健的通膨數據再升息，尤其日本22日將發布2月通膨數據。市場也將緊盯日銀管控公債殖利率曲線的政策前景。

另一重頭戲是Fed在台灣時間21日凌晨2時公布的利率決策，目前投資人預期將維持基準利率區間在5.25%至5.5%不變，但將密切關注最新版本的利率預測點狀圖、經濟預測（SEP），以及主席鮑爾的記者會發言，了解Fed的降息意向、以及放慢縮減資產負債表步調的展望。

彭博訪調的多數經濟學者都預期Fed這次不會改變利率預測，認為最可能6月開始降息，但也有逾三分之一受訪者預估今年只會降息2碼以下。

鷹派學者指出，由於1、2月就業增量與通膨升幅都超出預估，可能促使官員縮小利率降幅預測，鮑爾的談話也可轉偏鷹派。鴿派人士則關注鮑爾對失業率上升的看法。美國失業率去年10月曾升到3.9%，接著鮑爾在去年12月會議提出鴿派發言，現在2月失業率再度升抵3.9%，鮑爾這次也有可能再度「放鴿」。

巴西央行本周預料將連續第六次降息2碼，哥倫比亞預估將加速寬鬆，也降息2碼，澳洲、印尼、英國、瑞士及俄羅斯等其他央行則預期將維持「按兵不動、審慎寬鬆」基調，暗示更加接近降息，但土耳其可能是例外，在按兵不動之餘，以存準率和銀行法規等其他工具緊縮。

本周經濟數據以中國大陸1-2月的零售銷售及工業生產為主，預估成長速度將減緩，房地產投資可能減少8%。

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