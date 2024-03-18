日銀終結負利率？三種可能

日銀是全世界唯一還維持負利率的央行。(歐新社資料照片)

日經新聞報導，日本銀行（央行）可望決議終結負利率與殖利率 曲線控管（YCC），將是2007年2月來首次升息 ，象徵長期寬鬆貨幣 政策的重大轉變。但經濟學家認為，日銀本周決策有三條路可選擇，未必按市場預期腳本演出。

日經指出，日本通膨率近來盤旋在2%通膨目標之上，讓日銀有機會推動貨幣政策正常化。今年大企業與工會議定逾30年來最大調薪幅度，更為終結負利率掃除最後路障。日銀總裁植田和男之前強調，工資與物價增幅必須形成良性循環，確定通膨達成目標，才有信心開始升息。

報導說，日銀打算在18日至19日例會上提高政策利率，從負0.1%升至0%~0.1%，升幅可能超過0.1個百分點。日銀是全世界唯一還維持負利率的央行，終結負利率將宣告超寬鬆貨幣時代落幕。日銀也可望同步取消把長債殖利率參考上限訂在1%，也可能結束購買指數股票型基金（ETF）和不動產投資信託（REITs）。

由於日本是全球最後一個便宜資金國度，一旦日銀政策由鬆轉緊，凡利用「日圓利差交易」買進的資產，不論是美股美債、紐西蘭公司債、印度股票、泰國不動產、還是英國衍生性商品或南非期貨，都要提防資金抽離導致市況風雲變色。

不過，分析師和經濟學家認為，日銀也可能決議維持政策不動。丹麥Danske Bank分析師席爾曼和薩拉夫就認為，日銀沒理由操之過急；彭博經濟學家認為，日銀3月調整政策時機還不成熟，預料短期利率仍會維持在負0.1%，繼續把10年期公債殖利率目標訂在0%，參考上限訂在1%，理由是近期經濟數據疲軟，消費支出滑落，核心通膨急遽減緩、讓2%通膨目標顯得岌岌不保。

市場則對日銀政策改弦易轍嚴陣以待。假如日銀果真提高利率，升息幅度將決定市場反應如何。

紐約Jefferies全球外匯部門主管貝契泰爾說，日銀若決定把利率提高10個基點，從負0.1%升到0%，因為在意料中且象徵意義大於實質影響，市場可望淡定以對。

除按兵不動和升息0.1個百分點外，第三種可能是日銀一口氣把利率調升20個基點，從負0.1%提高到0.1%，那預告升息循環啟動，可能觸動劇烈的市場反應：風險性資產賣壓狂湧，日圓勁升，而且久久餘波盪漾。