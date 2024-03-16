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東京浣熊作亂 1年農損851萬日圓創新高 農民氣炸：雞也慘遭毒手

中央社／東京16日綜合外電報導
浣熊。（聯合報系資料照片）
浣熊。（聯合報系資料照片）

日本從1970年代起曾興起一陣浣熊飼養潮，但接著因棄養導致野生化，這些浣熊開始破壞農作物甚至捕食瀕危物種。根據統計，浣熊2022年度在東京就帶來創新高的851萬日圓農損。

日本讀賣新聞報導，東京都遭受被指定為「特定外來生物」的浣熊所帶來危害持續增加，除了2022年度農損達到創歷史新高紀錄的851萬日圓（約5.7萬美元），浣熊也會捕食瀕危物種「東京山椒魚」，讓相關人士苦思因應對策。

在東京都町田市種植地瓜等作物的54歲男性農民說，用心栽培的作物被這樣亂吃真的令人很氣憤。這名男性大約5年前就曾遭浣熊危害，他注意到自己種的地瓜被挖到一根不剩，還有自己飼養的4到5隻雞也慘遭毒手。

他從附近農家口中聽聞有浣熊出沒，心想稍微受害也是沒辦法的事。不過，因為連雞都遭殃，所以他就在雞舍附近放置捕獸籠，結果就捕捉到浣熊。

這名男性在強化雞舍防護同時，也在田地四周設置通電圍欄，雖然成功減少受害程度，但地瓜田受害狀況依舊持續，就算通電圍欄有一定效果，也無法讓損失降到零。

日本政府環境省表示，因為1970年代電視播映以浣熊為主角的卡通，讓浣熊在日本相當受歡迎，增加了從外國進口的數量。不過，很多浣熊長大後性情變得粗暴，結果就在飼主棄養等情況下野生化。

東京都內於2003年度首次確認有浣熊危害農作物。東京都政府指出，農損情況在2006年度急速增加，但之後又一度趨緩。不過，2015年度後受害程度再攀升，到2022年度時已高達歷史新高的851萬日圓。

至於捕獲數目部分也有增加趨勢，2005年度捕獲36隻浣熊，到2009年度時已突破100隻；2019年度捕獲數達834隻，2022年度時已捕獲1282隻。

東京都政府2013年度針對浣熊與同樣帶來危害的白鼻心制訂防治計畫，內容包括原則上使用小型捕獸籠活捉，及適當處理樹木上殘留果實或廢棄農作物等措施。

熟知浣熊生態的日本國立研究開發法人「農業及食品產業技術綜合研究機構」主任研究員小坂井千夏說道，要根除浣熊帶來的危害，需要個人跟行政單位合作，利用有限預算進行有效率的捕捉。

小坂井還說，如果就這樣放任浣熊隨意活動的話，浣熊有可能會在民宅屋頂等處棲身且傳播傳染病。

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