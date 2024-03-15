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藝術市場銷售 探三年低點

編譯吳孟真／綜合報導
去年全球藝術市場買氣降溫，市場頂層銷售減緩的情形尤為明顯。今年全球政經局勢不確定性仍高，景氣預計持平。（美聯社）
去年全球藝術市場買氣降溫，市場頂層銷售減緩的情形尤為明顯。今年全球政經局勢不確定性仍高，景氣預計持平。（美聯社）

根據巴塞爾藝術展與瑞銀集團（Art Basel & UBS）最新年度報告，受到全球總體經濟和地緣政治的影響，去年國際藝術市場遇阻，銷售寫下三年來最低，且市場高價區段銷售減緩的情形尤為明顯。由於不確定性持續，今年銷售表現預計將「持平」。

這份由顧問業者Arts Economics創辦人麥克安德魯（Clare McAndrew）調查逾1,600間藝廊所撰寫的報告指出，去年全球藝術市場銷售額下滑4%至650億美元，為三年來最低。售價高於1,000萬美元的作品是2022年唯一銷售成長的類別，但去年此價位作品的拍賣價格驟降，較前年下滑40%。全年營收高於1,000萬美元的經紀商，銷售則平均下滑7%。

全年營收低於50萬美元的經紀商表現則最佳，去年銷售成長11%，而價格較低的作品，銷售亦見成長。此趨勢有助提振多數成交金額低於5萬美元的網路銷售。去年藝術品的網路銷售額占比為18%，是2019年的兩倍。

這個市場整體降溫的情況，不如外界預期的嚴重，如今不計通膨的銷售額仍略高於疫前，一部份來自中國上半年強勁的銷售表現。中國去年藝術品銷售年增9%至122億美元，從英國手中奪下全球第二大藝術品市場的位子。英國去年銷售下降8%至109億美元。美國依舊排名第一，去年藝術品銷售額為272億美元，占全球市場的42%。

去年中國市場相對強勁，主要由於2022年疫情管制期間的許多交易，延後至2023年才完成，但交易熱度到下半年大幅減緩。

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