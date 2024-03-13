PwC澳洲公司再度裁員逾300人 大幅縮編因應業務放緩

PwC澳洲公司位於澳洲巴蘭加魯的辦公室。（路透）

PwC澳洲 公司（PwC Australia）已經展開新一輪縮編，將裁員 超過300人，這是該公司試圖降低成本而進行大規模整頓的一環。

根據PwC Australia今天發表的聲明，這家顧問公司將裁撤329名冗員、多達37位合夥人將在九個月內提前退休 。

PwC Australia表示，這次的裁員將影響所有服務和支援職能部門，公司也調整管理層團隊，新增資訊長和財務長。

根據澳洲金融評論報報導，這次裁員占7,200名員工的約5%，是為了節省澳幣1億元（6,600萬美元）等諸多調整措施的一環，以便因應顧問市場放緩。

PwC Australia執行長Kevin Burrowes在聲明中表示：「這一直是非常具有挑戰且複雜的程序，但重要的是，我們重新調整業務結構，符合新的長期策略。」

「我們了解像這樣的日子對受到影響的人、他們的團隊和同仁尤其艱難。我向你們確保我們將與受影響的個人密切合作，確保他們明白他們的選項和下一步。」

大型顧問公司過去一年已進行了多輪裁員，因企業顧問業務和諮詢活動低迷。此外，PwC Australia還面臨著從稅務資訊洩露醜聞中恢復的壓力，在這起醜聞中，機密資訊被洩露，並導致處於醜聞核心的高級合夥人去年被罰禁止提供金融服務八年。

根據路透報導，PwC Australia這次裁員，是繼去年11月裁員338人後再度縮編。自從醜聞在2023年1月爆發以來，PwC已將其政府顧問部門以澳幣1元賣給私募股權公司Allegro Funds，大約1,400名PwC Australia的員工轉移至改名為Scyne Advisory的新公司。