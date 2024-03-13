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不僅ASML 多家跨國公司不滿新政府搞民粹 考慮出走荷蘭

編譯劉忠勇／綜合外電
艾司摩爾（ASML）揚言出走荷蘭，只是企業界普遍憂心荷蘭經營環境惡化的冰山一角。（路透）
艾司摩爾（ASML）揚言出走荷蘭，只是企業界普遍憂心荷蘭經營環境惡化的冰山一角。（路透）

荷蘭最大企業艾司摩爾（ASML）揚言，如果無法在當地擴大發展，將出走荷蘭，其實這只是企業界普遍憂心荷蘭經營環境惡化的冰山一角。

艾司摩爾執行長後來雖已澄清，並不考慮全面撤離荷蘭，但路透對當地各大企業調查發現，艾司摩爾不是唯一有此考量的業者。

近年來企業稅負增加，殼牌（Shell）連番遭遇抗爭和官司過後，民粹政黨去年在大選大有斬獲，繼續推動阻礙移民並迫使企業和投資人承擔更多稅負的政策。

這些政策或許可以討好選民，但依賴外國員工的艾司摩爾（ASML）等科技公司已表態反對，認為這些政策有礙荷蘭未來的繁榮發展。荷蘭業者也表示，其他國家積極爭取外國投資之際，荷蘭政府推動庫藏股課稅、投資抵減設限，創新基金被砍的計劃，都未考慮到後果。

恩智浦（NXP）的荷蘭分公司負責人Jean Schreurs也對移民設限表示疑慮。他告訴路透：「若感受到不受歡迎…荷蘭就不會成為他們首選的國家。」不過，他強調，荷蘭名聲大致還不錯。

荷蘭最大產業團體VNO-NCW負責人Ingrid Thijssen告訴路透社：「很多上市公司正考慮將總部搬到其他國家，光是屈指也數不完。」

荷蘭財政部委託SEO經濟研究所1月調查發現，荷蘭1/3的跨國公司在未來兩年會慮將業務轉移國外。

荷蘭政府為此已啟動了一項名為「貝多芬計畫」的辦法，希望說服艾司摩爾留下，考慮在取消專業移民稅負優惠之後的救濟辦法。

荷蘭經濟部長安斯恩斯（Micky Adriaansens）告訴路透：「如果我們希望將企業留在我們這個小國家，必須更加努力工作。」

路透訪查十多家公司，只有少數表示會考慮遷移總部，其實像殼牌和聯合利華在內重量級業者已經這麼做。

晶片設備供應商ASM International最近也到美國亞利桑那州擴展業務，而貝思半導體（BE Semiconductor）則到越南發展。支付公司Adyen表示，他們正優先考慮在全球各地的分公司招聘人才，而不是在阿姆斯特丹的總部。

2021年曾協助解除長賜輪在蘇伊士運河擱淺危機的疏浚公司Boskalis表示，他們考慮將總部遷至阿布達比。

投資 移民 越南

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