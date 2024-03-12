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金融時報：怕美國反彈 三星SK海力士不敢出售舊設備

編譯劉忠勇／綜合外電
由於記憶晶片製造商轉換至下一代晶片的速度很快，三星和SK海力士更新設備的速度也快，因此成為二手設備一大供應來源。（路透）
由於記憶晶片製造商轉換至下一代晶片的速度很快，三星和SK海力士更新設備的速度也快，因此成為二手設備一大供應來源。（路透）

英國金融時報報導，由於擔心踩到美國對中國出口管制和西方國家制裁俄羅斯的紅線，三星和SK海力士目前不敢轉售已淘汰的半導體製造設備，寧可暫厝於庫房。

報導引述三位二手晶片設備中間商說，這兩家南韓業者將汰換的二手設備擺在倉庫，而不再找二手買家。

其中一個南韓的二手設備交易商表示，有的中國買家常將設備轉售給俄羅斯，因此這些晶片製造商也害怕會引起美方強烈反彈。

由於記憶晶片製造商轉換至下一代晶片的速度很快，三星和SK海力士更新設備的速度也快，因此成為二手設備一大供應來源。

據一位日本二手設備賣家透露，南韓晶片製造商不再需要的設備，中國的工廠經過翻新後可以繼續使用，通常用於生產美國管制範圍外較低階的晶片。不過，這位賣家表示，即使是十年前的二手設備，像是用於在邏輯和記憶晶片的微影設備，只要經過修復，也可以用於生產先進的晶片。

瓦德瓦尼人工智慧與先進技術中心主任艾倫（Gregory Allen）指出，南韓明白三星或SK海力士的設備，最後會被轉移到被制裁的大陸晶圓廠，像是中芯國際或長江存儲，這不利美國和南韓之間的關係。

SK海力士大陸廠一位經理向金融時報透露，他們「非常清楚美國可能撤銷對中國出口設備的許可」，因此不願賣掉二手庫存。這些設備通常有三條出路：賣掉、擺著或報廢。但這些設備數以百計甚至千計，價值數百萬美元，所以目前選擇擺著。

晶片 南韓 三星

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