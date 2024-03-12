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日銀總裁對經濟評估略減樂觀 仍未提供結束負利率線索

編譯黃淑玲／綜合外電
日本央行總裁植田和男。 （路透）
日本央行總裁植田和男。 （路透）

日本銀行（央行）總裁植田和男12日重申日本經濟繼續逐步復甦，但出現一些疲弱跡象，消費仍顯疲軟，評估論調的樂觀程度略低於1月，但未提供本月是否會終結負利率政策的線索。日銀知情人士透露，日銀將在了解本周五「春鬥」薪資談判結果後，在下周決策會議決定是否採取行動，只是升息與否的機率為五五波。

植田和男在國會答詢時表示：「雖然一些家庭支出數據有疲軟跡象，我的看法仍是（經濟）繼續溫和復甦。」他說，由於物價上漲，食品和日常必需品消費減弱，但他對未來薪資上漲抱持希望，家庭支出會溫和改善。另外，企業的資本投資也正在穩步成長。

植田關於消費支出疲軟的講話引發交易員反應，日圓兌美元12日盤中走低。這也凸顯出市場十分敏感。日銀將在18~19日召開利率決策會議，投資人正在關注屆時是否實施2007年來的首次升息，還是要等到4月再行動。

植田也說：「我們正聚焦工資－通膨的正向循環是否正在啟動，以判斷（通膨）是否已接近持續而穩定地達成我們的物價目標。」他說，「1月以來已有各種數據出爐，本周可能還會有更多數據公布。我們將綜合考慮這些數據，做出適當的貨幣政策決定」。

他承諾，如果通膨目標在望，會考慮調整各種政策設定，「我們將考慮調整負利率政策、殖利率曲線管控和其他各種寬鬆措施」，「實際步伐和程度將取決於屆時的經濟和物價狀況」。

日銀同日公布的數據顯示，相當於日本躉售物價指數的日本企業服務價格指數（CGPI）2月年升0.6%，漲幅大於1月時的0.2%，與分析師預期的0.5%。

彭博資訊引述日銀知情人士指出，決策官員將在看到本周五出爐的「春鬥」初步加薪幅度後，再決定是否要在下周升息。知情人士說，若今年加薪幅度大，將成為促成3月升息的最終推力，但一些官員仍審慎認為應等到4月再行動，日銀官員正同時為下周按兵不動與升息做準備，目前官員對3月或4月升息的評估依然是五五波，結果取決植田的態度。

升息 殖利率 日本

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