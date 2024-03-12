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日本時事通信社：日央行本月終結負利率 「周五」是關鍵

編譯黃淑玲／綜合外電
日本時事通信社報導，日本央行下周可望結束負利率。 （路透）
日本時事通信社報導，日本央行下周可望結束負利率。 （路透）

日本時事通信社未具名消息來源報導，本周五日本最大工會聯盟「勞動組合總連合會」（Rengo）將提供的今年第一個薪資談判結果，如果加薪幅度明顯超過去年的3.8%，日本央行將在本月終止負利率政策。

日本銀行（央行）預定下周一（18日）起，舉行兩天的利率政策會議。

時事通信社說，基於今年勞資雙方的「春鬥」年度薪資談判加薪可望高於去年水準，日本央行內部支持結束負利率的力道正在成長。不過也有一部分決策官員主張，需要先仔細分析中小企業的加薪幅度，4月再決定是否告別負利率。

彭博資訊針對日本央行觀察家的最新調查則顯示，雖然略為多數的受訪者仍預期4月才會是這個世界上最後一個負利率的中止時間，但幾乎每個人都同意，日本央行也有可能下周就行動。

彭博調查50位經濟學家的最新結果，認為日本央行4月會結束負利率的人數比率，由前次1月進行時的59%，降至54%。預期下周就會有動作的人數比率，由8%躍增至38%。而且約九成同意短期內有調高利率的風險。

日本央行多位決策官員最近的談話暗示，經濟數據朝向央行的物價目標發展，「春鬥」加薪是一大關鍵。總裁植田和男即一再強調薪資談判的重要性。

Rengo先前表示，今年旗下工會要求的加薪幅度平均為5.85%，若果真有如此增幅，將會是幾十年來最大。

三菱日聯摩根士丹利證券首席日本經濟分析師Takeshi Yamaguchi說：「我預期日本央行在3月會議上就會調整政策，立論在於看到穩定的通膨目標。」三菱UFJ研究諮詢首席經濟學家Shinichiro Kobayashi認為，日本央行如果3月就放棄負利率，會助長早期需要多一次緊縮的市場猜測，「4月再行動的話，可以把困惑壓至最低」。

日本 央行 利率

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